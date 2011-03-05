حماس سقف خواسته های خود را بالا نبرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اطلاع رسانی فلسطین، "اسماعیل رضوان" گفت : ما سقف خواسته های خود را در موضوع آشتی ملی پس از انقلابهای مردمی در کشورهای عربی افزایش نداده ایم و شاخصه های ما براساس آرمانهای مردم فلسطین است.

وی افزود: نگاه ما در موضوع آشتی ملی تکیه بر آرمانهای مردم فلسطین است نه دیدگاه ویژه حماس. ما از بن بست در موضوع آشتی ملی رنج می بریم به ویژه اینکه فتح موضوع آشتی را به عنوان ابزاری برای پیشبرد مذاکرات سازش و نه به منظور تحقق وحدت ملی به کار گرفته است.

رضوان تصریح کرد: موضوع آشتی ملی با اسنادی که شبکه الجزیره فاش کرده است ارتباط نزدیکی دارد. ما خواستار آشتی ملی واقعی نه به شکل غیر واقعی هستیم.

وی گفت : فتح دچار آشفتگی سیاسی در مواضع خود شده است. ما موضوع جدیدی در زمینه آشتی ملی از سوی آنها مشاهده نکرده ایم. آنها از آشتی ملی برای بازگشت به مذاکرات سازش و فرار از بحران داخلی استفاده می کنند.