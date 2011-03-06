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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۲۴

کارکردهای اخلاقی تفکر انتقادی بررسی می‌شود

کارکردهای اخلاقی تفکر انتقادی بررسی می‌شود

در ادامه مجموعه ‌نشستهای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشستهایی درباره کارکردهای اخلاقی تفکر انتقادی در فلسفه‌ورزی، مناسک‌سازی و روانشناسی تجارب عرفانی نیمه دوم اسفند برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست "پاره‌ای از کارکردهای اخلاقی تفکر انتقادی در فلسفه‌ورزی" یکشنبه 15 اسفند ساعت 10 تا 12 با حضور  دکتر علی‌اکبر عبدل‌آبادی برگزار می شود و در نشست "مناسک‌سازی: شیوه‌ای برای تبلیغ امور دینی در رسانه یکشنبه، 15 اسفند ساعت 14 تا 16 دکتر حسن خجسته سخنرانی می کند.

همچنین در نشست "روانشناسی تجارب عرفانی؛ پیش‌فرضها و پیامدها سه‌شنبه، 17 اسفندماه ساعت 0 تا 12 دکتر هادی وکیلی، در نشست "خودبنیادی عقل در تفکر توماس آکوینی" چهارشنبه، 18 اسفند ساعت 13 تا 15 دکتر غلامحسین خدری، در نشست "فرهنگ و هویت" شنبه 21 اسفند ساعت 10 تا 12دکتر مهرداد نورائی و در نشست "منبع‌شناسی طبقه اول حکمای متعالیه" سه‌شنبه 24 اسفند ساعت 10 تا 12دکتر غلامحسین خدری سخنرانی می کنند.

این نشستها در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعاتت فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان، خیابان ایرانشناسی (64 غربی)، جنب ساختمان آ.اس.پ برگزار می‌شوند.

کد مطلب 1267571

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