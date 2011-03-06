به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست "پاره‌ای از کارکردهای اخلاقی تفکر انتقادی در فلسفه‌ورزی" یکشنبه 15 اسفند ساعت 10 تا 12 با حضور دکتر علی‌اکبر عبدل‌آبادی برگزار می شود و در نشست "مناسک‌سازی: شیوه‌ای برای تبلیغ امور دینی در رسانه یکشنبه، 15 اسفند ساعت 14 تا 16 دکتر حسن خجسته سخنرانی می کند.

همچنین در نشست "روانشناسی تجارب عرفانی؛ پیش‌فرضها و پیامدها سه‌شنبه، 17 اسفندماه ساعت 0 تا 12 دکتر هادی وکیلی، در نشست "خودبنیادی عقل در تفکر توماس آکوینی" چهارشنبه، 18 اسفند ساعت 13 تا 15 دکتر غلامحسین خدری، در نشست "فرهنگ و هویت" شنبه 21 اسفند ساعت 10 تا 12دکتر مهرداد نورائی و در نشست "منبع‌شناسی طبقه اول حکمای متعالیه" سه‌شنبه 24 اسفند ساعت 10 تا 12دکتر غلامحسین خدری سخنرانی می کنند.

این نشستها در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعاتت فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان، خیابان ایرانشناسی (64 غربی)، جنب ساختمان آ.اس.پ برگزار می‌شوند.