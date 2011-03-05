استقلال مقابل مس کرمان متوقف شد/ نهمین تساوی آبی پوشان

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 17:30 امروز شنبه با رویارویی تیم‌های استقلال تهران و مس کرمان پیگیری شد.

این بازی که در حضور کمتر از پنج هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد در پایان به نتیجه تساوی بدون گل انجامید. این نهمین تساوی استقلال در فصل جاری مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور بود.

قضاوت دیدار استقلال تهران - مس کرمان برعهده علیرضا فغانی است. او در این بازی به امیرحسین صادقی از استقلال تهران و مهرداد پولادی از تیم مس کرمان کارت زرد نشان داد.

با این تساوی تیم استقلال 45 امتیازی شد و همچنان بر سکوی دوم جدول رده بندی لیگ برتر باقی ماند، تیم مس کرمان نیز 39 امتیازی و از سکوی ششم جدول ارتقا پیدا نکرد.

جدول رده‌بندی لیگ برتر:

1- ذوب آهن اصفهان 48 امتیاز (24 بازی)

2- استقلال تهران 45 امتیاز (25 بازی)

3- سپاهان اصفهان 43 امتیاز (23 بازی)

4- تراکتورسازی تبریز 41 امتیاز (24 بازی)

5- پرسپولیس تهران 40 امتیاز (24 بازی)

6- مس کرمان 39 امتیاز (25 بازی)

7- فولاد خوزستان 36 امتیاز (25 بازی)

8- صبای قم 33 امتیاز - تفاضل گل 3+ (25 بازی)

9- ملوان بندرانزلی 33 امتیاز - تفاضل گل 2- (25 بازی)

10- صنعت نفت آبادان 32 امتیاز (24 بازی)

11- سایپای البرز 28 امتیاز - تفاضل گل 4- (25 بازی)

12- راه آهن 28 امتیاز - تفاضل گل 6- (25 بازی)

13- نفت تهران 27 امتیاز - تفاضل گل 3-، 27 گل‌زده (25 بازی)

14- شاهین بوشهر 27 امتیاز - تفاضل گل 3-، 24 گل‌زده (25 بازی)

15- پیکان قزوین 25 امتیاز (25 بازی)

16- شهرداری تبریز 24 امتیاز (24 بازی)

17- استیل آذین تهران 23 امتیاز (25 بازی)

18- پاس همدان 21 امتیاز (24 بازی)

- هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

یکشنبه - 15/12/89

* ذوب آهن اصفهان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 16:15، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

دوشنبه - 16/12/89

* شهرداری تبریز - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* پاس همدان - پرسپولیس تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه قدس همدان