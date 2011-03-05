سازمان ملل خواستار بازنگری راهبرد آمریکا در افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی کشته شدن 9 کودک افغانی در نتیجه حملات هوایی آمریکا، سازمان ملل متحد خواستار بازبینی راهبرد واشنگتن در این کشور شد.

هوایپماهای بدون سرنشین آمریکا سه شنبه گذشته روستای "ننگلام" در منطقه کوهستانی ولایت کونار را مورد هدف قرار دادند که در این منطقه اعضای طالبان حضور نداشتند و تنها 10 کودک مشغول جمع آوری هیزم بودند که در نتیجه این حمله 9 کودک بیگناه افغانی جان سپردند و یک کودک دیگر به شدت زخمی شدند.

رئیس جمهوری آمریکا پس از این حمله در گفتگو با همتای افغان خود در تلاش برای کاستن از خشم فزاینده مردم مسلمان افغانستان از جنایات نظامیان غربی، از کشته شدن غیرنظامیان این کشور در حمله نظامیان آمریکایی عذرخواهی کرد.