هواداران بوتفلیقه مانع برگزای تظاهرات مخالفان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، منابع خبری گزارش دادند که حدود پنجاه نفر از هواداران رئیس جمهوری الجزایر در حالی که تصاویر"عبدالعزیز بوتفلیقه" را حمل می کردند و انداختن ترقه در مقابل مخالفان مانع تجمع اعتراض آمیز آنها شدند.

طرفداران بوتفلیقه شعار می دادند که بوتفلیقه مبارک نیست. آنها مانع حرکت خودروی "سعید سعدی" یکی از رهبران جمعیت هماهنگ کننده ملی برای تغییرات و دموکراسی الجزایر شدند.

در همین حال سعدی توانست که از خودروی خود پیاده شود و خطاب به هوادارانش گفت : ما به تظاهرات با وجود اقدامات کارشکنانه ادامه خواهیم داد. جمعیت هماهنگ کننده ملی برای دموکراسی اعلام کرده بود که سه راهپیمایی از محله "حسین وادی" به میدان "اول مه" در شرق پایتخت و دیگری از مقابل ساختمان تلویزیون در" الوسط" و از محله "البنیان" به سمت میدان شهداء در غرب پایتخت تظاهرات برگزار می کند.

در برابر دادگاهی در محله "حسین دای ده تظاهر کننده قبل از موعد تظاهرات به این محل رسیدند که در میان آنها برخی اعضای جمعیت برای دموکراسی و "علی یحیی عبد النور" وکیل الجزایری و رئیس افتخاری انجمن دفاع از حقوق بشر الجزایرحضور داشتند این افراد به محاصره نیروهای امنیتی درآمدند.