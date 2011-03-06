به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین نشست از نشستهای "جلوهگاه هنر قدسی" که روز یکشنبه 15 اسفند با حضور دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر پرویز ضیاء شهابی، دکتر محمد رجبی و دکتر ایرج داداشی برگزار میشود، حاضران به بحث و گفتگو درباره "هنر و زیبایی در ادوار تفکر و مسئله هنر قدسی" میپردازند.
دومین نشست با موضوع "طریقت معنوی در متون، صنایع و هنرهای دوره اسلامی" با حضور دکتر اسماعیل بنیاردلان، دکتر مختار علیزاده و دکتر محمد علی رجبی روز دوشنبه 16 اسفند و نشست سوم با عنوان "صور خیال در ادبیات و هنرهای دوره اسلامی" با حضور دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر حسن بلخاری و دکتر مجتبی مطهری روز سهشنبه 17 اسفند برگزار میشود.
نشستها ساعت 15 تا 18 در سالن کنفرانس ساختمان جدید حوزه هنری واقع در خیابان سمیه، نبش خیابان حافظ برگزار میشوند.
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