به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین نشست از نشستهای "جلوه‌گاه هنر قدسی" که روز یکشنبه 15 اسفند با حضور دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر پرویز ضیاء شهابی، دکتر محمد رجبی و دکتر ایرج داداشی برگزار می‌شود، حاضران به بحث و گفتگو درباره "هنر و زیبایی در ادوار تفکر و مسئله هنر قدسی" می‌پردازند.

دومین نشست با موضوع "طریقت معنوی در متون، صنایع و هنرهای دوره اسلامی" با حضور دکتر اسماعیل بنی‌اردلان، دکتر مختار علیزاده و دکتر محمد علی رجبی روز دوشنبه 16 اسفند و نشست سوم با عنوان "صور خیال در ادبیات و هنرهای دوره اسلامی" با حضور دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر حسن بلخاری و دکتر مجتبی مطهری روز سه‌شنبه 17 اسفند برگزار می‌شود.

نشستها ساعت 15 تا 18 در سالن کنفرانس ساختمان جدید حوزه هنری واقع در خیابان سمیه، نبش خیابان حافظ برگزار می‌شوند.