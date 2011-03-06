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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۵۷

نشستهای "جلوه‌گاه هنر قدسی" برگزار می‌شوند

دفتر مطالعات دینی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی با همکاری معاونت پژوهش و آموزش حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی نشستهایی با عنوان "جلوه‌گاه هنر قدسی" با هدف تأملی در مبانی هنرهای دینی و معنوی در عالم اسلام برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین نشست از نشستهای "جلوه‌گاه هنر قدسی" که روز یکشنبه 15 اسفند با حضور دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر پرویز ضیاء شهابی، دکتر محمد رجبی و دکتر ایرج داداشی برگزار می‌شود، حاضران به بحث و گفتگو درباره "هنر و زیبایی در ادوار تفکر و مسئله هنر قدسی" می‌پردازند.

دومین نشست با موضوع "طریقت معنوی در متون، صنایع و هنرهای دوره اسلامی" با حضور دکتر اسماعیل بنی‌اردلان، دکتر مختار علیزاده و دکتر محمد علی رجبی روز دوشنبه 16 اسفند و نشست سوم با عنوان "صور خیال در ادبیات و هنرهای دوره اسلامی" با حضور دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر حسن بلخاری و دکتر مجتبی مطهری روز سه‌شنبه 17 اسفند برگزار می‌شود.

نشستها ساعت 15 تا 18 در سالن کنفرانس ساختمان جدید حوزه هنری واقع در خیابان سمیه، نبش خیابان حافظ برگزار می‌شوند.

کد مطلب 1267578

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