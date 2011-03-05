کارگاه آموزشی آیین نگارش در اداره کل راه و ترابری قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین این کارگاه آموزشی عصر شنبه به منظور افزایش بهره وری در نحوه مکاتبات اداری با حضور جمعی از کارکنان اداره راه و ترابری در سالن اجتماعات این اداره تشکیل شد.

داود نجفی زادگان معاون اداری مالی اداره کل راه وترابری استان قزوین در این خصوص گفت: در این کارگاه شرکت کنندگان در زمینه های اصول مکاتبات اداری از جمله گزارش نویسی، نامه نگاری، صورت جلسه بخشنامه، دستورالعمل نویسی و ساده نویسی آموزش دیدند.

نجفی زادگان افزود: تلاش در راستای استقرار دولت الکترونیک و نظام جامع مدیریت عملکرد، سلامت اداری، خدمات رسانی به ارباب رجوع، عدالت استخدامی و نظام پرداخت از دیگر اقدامات صورت گرفته در زمینه اجرای طرح تحول اداری در اداره کل راه وترابری استان قزوین است.

معاون اداری مالی اداره کل راه وترابری قزوین در ادامه اصلاح ساختار و فرآیندها، توانمند سازی و آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی و تقویت مدیریت و توان کارشناسی را از دیگر فعالیت های صورت گرفته در این زمینه اعلام کرد.

هم اکنون برای اجرای خدمات راهداری و راهسازی در جاده های استان قزوین 189 نفر از کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی فعالیت می کنند.