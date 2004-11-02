زمان: چين بوش را بدليل دكترين تهاجمي اش محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه زمان چاپ تركيه، در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري آمريكا "كيان كيچن" معاون نخست وزير چين جرج بوش رييس جمهور آمريكا را به تلاش براي مسلط شدن بر جهان محكوم كرد.

كيچن در عين حال گفت كه جرج بوش با اشغال عراق سبب تخريب ائتلاف بين المللي برضد تروريسم جهاني و درگيري بيش از پيش در ميان فرهنگ ها شد. واكنش جهان به به اين حركت بوش منفي است.

كيچن تاكيد كرد كه دكترين بوش كاملا تهاجمي است و از تفكر جنگ سرد نشات مي گيرد.

بنظر مي رسد برخي اختلافات عميق ميان دو كشور از جمله موضوع تايوان، مسائل دوجانبه اقتصادي، جنگ عراق وسياستهاي كاخ سفيد درخاورميانه بويژه در خصوص موضوع توانايي هسته اي وموضوع حقوق بشر ازآن جمله باشند كه دوطرف درمواقع مختلف دراين مورد باهم ديدگاههاي متفاوت دارند.

در همين باره چندي پيش وزير امور خارجه چين با اشاره به برخورد دوگانه آمريكا با مسائل خاورميانه و تحريم سوريه گفت كشورش سياست دو معياري را در روابط بين الملل قبول ندارد و نسبت به اعمال تحريم به جاي حل اختلافات از راه مذاكره مخالف است .

وي همچنين بر لزوم پايان سريعتر اشغال عراق و بازگشت كامل حاكميت به مردم اين كشور تاكيد كرد و گفت : مردم عراق در اين 20 سال تعداد زيادي جنگ را تجربه كرده است و 13 سال تحت تحريم بود آنها انتظار استقلال و زندگي بهتري بر پايه صلح و ثبات را دارند .

وي گفت : چين با احترام به حق عراقيها براي آزادي و انتخاب ، حق كشورهاي همسايه و ديگر كشورهاي عربي را نيز مورد توجه قرار مي دهد