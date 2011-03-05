80 ورزشکار گلستانی برای طرح معرفت اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرکان، قربانعلی پاشا عصر شنبه در جمع ورزشکاران استان افزود: این طرح به میزبانی استان قم در جهت ارتقاء سطح فرهنگی و بهره مندی از محضر مراجع و کلاسهای آموزشی و دینی برگزار شد.

وی اظهار داشت: مقرر شد این طرح هر ساله به میزبانی استانها مختلف برگزار شود تا سایر مربیان نیز از این کلاسها بهره مند گردند.



وی ضمن قدردانی از حاضرین با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ اخلاق در ورزش اظهار داشت: امروزه بیش از هر زمان دیگر نیاز به پرورش جوانان و قهرمانان آراسته به سجایای اخلاقی به چشم می خورد تا بتوان به عنوان الگو های مناسب رفتاری به جامعه معرفی شوند.

مدیرکل تربیت بدنی گلستان خاطرنشان کرد: تعامل و هماهنگی جامعه ورزش و بسیج با داشتن بیشترین مخاطب آن هم از قشر جوان در ایجاد جامعه سالم و توسعه فرهنگ اخلاق بسیار مهم می باشد . وی هدف از اجرای طرح معرفت را ارتقاء سطح علمی ، فرهنگی، معنوی مربیان استان عنوان نمود تا از این گذر بتوانیم جوانان و قهرمانان را به نحو شایسته پرورش دهیم.



سردار بابایی فرمانده سپاه نینوا گلستان نیز در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از حاضرین با مهم خواندن جایگاه بسیج در جامعه گفت: بسیج یکی از مطمئن ترین پشتوانه های نظام مقدس جمهوری اسلامی است که توانسته اند نقش و جایگاه ویژه ای را در حفظ و حراست انقلاب اسلامی ایفا نماید.

وی تاکید کرد: دشمنان داخلی و خارجی از فرهنگ ، تفکر و بینش بسیج واهمه دارند و همه تلاش می کنند تا با رواج بی فرهنگی و غرب زدگی جوانان را منحرف کنند.

فرمانده سپاه نینوا گلستان ولایت فقیه را یکی از شاخص های مهم و ارکان اصلی نظام معرفی و تصریح کرد: ما باید برای دوری از هر گونه اشتباه و گمراهی پیرامون ولایت فقیه بوده و در همه حال پشتیبان ولایت فقیه باشیم.