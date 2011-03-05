جبهه پولیساریو درگیری نظامی را از سر می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، "محمد الامین الصحراوی" وزیر دفاع صحرای غربی گفت : مذاکرات میان جبهه پولیساریو و مغرب هیچ دستاوردی نداشته است و مشکلی از صحرای غربی را حل نکرده است.

وی افزود: درکنگره جبهه پولیساریو که در سال جاری برگزار می شود، تصمیمات اساسی گرفته خواهد شد و گزینه بازگشت به درگیری های مسلحانه بررسی می شود.

الصحراوی تصریح کرد: ما دو راه بیشتر نداریم یا باید جنگ را ادامه دهیم یا به استقلال برسیم، زیرا مدت زمان زیادی سپری شده است و اتفاق خاصی درباره صحرای غربی نیفتاده است.

شایان ذکر است که از سال 2007 تا کنون پنج دور مذاکره برگزار شده است، اما هیچ پیشرفتی حاصل نشده است.صحرای غربی تا سال 1975 مستعمره اسپانیا بود.با میانجیگری سازمان ملل متحد آتش بسی در سال 1991 برقرار شد، اما راه حل موفق سیاسی برای این منطقه پیدا نشده است. جبهه پولیساریو خواستار انجام همه پرسی درباره این منطقه است.پولیساریو خواستار دولت در صحرای غربی است.