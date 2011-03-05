  1. بین الملل
  2. سایر
۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۲۱:۰۹

تحولات مغرب/

جبهه پولیساریو درگیری نظامی را از سر می گیرد

جبهه پولیساریو درگیری نظامی را از سر می گیرد

جبهه پولیساریو ضمن اعلان شکست مذاکرات با حکومت مغرب تهدید به از سرگیری درگیریهای مسلحانه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، "محمد الامین الصحراوی" وزیر دفاع صحرای غربی گفت : مذاکرات میان جبهه پولیساریو و مغرب هیچ دستاوردی نداشته است و مشکلی از صحرای غربی را حل نکرده است.

وی افزود: درکنگره جبهه پولیساریو که در سال جاری برگزار می شود، تصمیمات اساسی گرفته خواهد شد و گزینه بازگشت به درگیری های مسلحانه بررسی می شود.

الصحراوی تصریح کرد: ما دو راه بیشتر نداریم یا باید جنگ را ادامه دهیم یا به استقلال برسیم، زیرا مدت زمان زیادی سپری شده است و اتفاق خاصی درباره صحرای غربی نیفتاده است.

شایان ذکر است که از سال 2007 تا کنون پنج دور مذاکره برگزار شده است، اما هیچ پیشرفتی حاصل نشده است.صحرای غربی تا سال 1975 مستعمره اسپانیا بود.با میانجیگری سازمان ملل متحد آتش بسی در سال 1991 برقرار شد، اما راه حل موفق سیاسی برای این منطقه پیدا نشده است. جبهه پولیساریو خواستار انجام همه پرسی درباره این منطقه است.پولیساریو خواستار دولت در صحرای غربی است.

کد مطلب 1267605

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها