یکصد سالگی طالقانی با اندیشه هایی به پابرجایی قرون

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، آیت الله سید محمود طالقانی از نخستین روحانیانی بود که پا را از اجتماعات صرفا روحانی فراتر گذاشت، به درون قشر جوان، ‌دانشجو و تحصیلکرده نفوذ کرد و از مسجد بعنوان یکی از پایگاه های انتقال اندیشه های ناب اسلامی به جوانان بهره برد.

اندیشه های نو، بازتاب رهایی فکر از تلقینات و تعصباتی است که پیش از این بر اساس نوع نگرش و تربیت والدین و اطرافیان فرد شکل می گیرد، تعصباتی که رها شدن از آنها برای باز پردازش ذهن مرحله ای بسیار دشوار به شمار می رود. با این همه گذراندن این مرحله یکی از اساسی ترین اصول پرداخت فلسفی به جهان پیش روست چرا که پیش فرضهای ذهنی نمی تواند ایده های نوین را به درستی مورد قضاوت قرار دهد. آیت الله سید محمود طالقانی به عنوان یکی از بزرگترین و برجسته ترین روحانیان روشنفکر ایرانی نیز با همین دیدگاه به سمت درس و بحث رفت.

یکصدمین سال ولادت آیت الله طالقانی گرامی داشته می شود

وی که در اسفند ماه 1289 در خانواده ای مذهبی در روستای گلیرد شهرستان طالقان متولد شد؛ امروز یک صد سال از ولادت این بزرگ مرد خطه البرز می گذرد اما همچنان یاد و خاطر و اندیشهای وی در دل و جان دوست داران حقیقت و آزادگی جاری است.

امسال و برای بزرگداشت این شخصیت مذهبی روز گذشته مراسمی با سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی و نیز حضور مسئولان عالی رتبه در محل همایشهای سازمان صدا و سیما برگزار شد.

روز جاری نیز به همین مناسبت مراسمی با حضور مسئولان در محل تالار شهیدان نژادفلاح برگزار می شود و در این مراسم یاد و خاطره این بزرگ مرد صاحب اندیشه های ناب گرامی داشته می شود.

آیت الله طالقانی زیر نظر نخستین استاد خود پدرش ابوالحسن علایی طالقانی که به ساعت سازی اشتغال داشت رشد کرد و تحصیلات تکمیلی خود را در مدارس فیضیه و رضویه قم ادامه داد و در سن 28 سالگی توانست درجه اجتهاد را از آیت الله حائری یزدی دریافت نماید.

فضای خشک و رسمی حوزه های علمیه آن دوران روح حساس و اندیشمند این مجتهد جوان را کفایت نمی کرد‌ از همین رو مدت سه سال در نجف اشرف به تحصیل فرازهای دیگری از علوم دینی و حکمت پرداخت.

آیت الله طالقانی؛ پایه گذار روشنفکری مذهبی در ایران

فعالیتهای گسترده و بدون تعصب افراطی وی در حوزه علوم دینی موجب شد که جنبش جدید روشنفکری مذهبی در ایران از شهریورماه سال 1320 توسط سه نفر یعنی آیت الله طالقانی، ‌مهندس بازرگان و پس از آنها دکترعلی شریعتی پایه گذاری شود.

این نکته را شهید مطهری نیز به زبانی دیگر بیان می کند: پایه گذار آشنایی نسل جوان با اسلام نه من هستم و نه شریعتی ‌که طالقانی و بازرگان این راه را باز کردند و ما بعدها به دنبال آنان حرکت کردیم.

سیدمحمود طالقانی از جمله روحانیونی بود که از اجبار و تعصبات خشک تبری می جست و با مسائل اجباری مخالفت می کرد.

با این همه اسارت در زندان به سال 1318 همزمان با ایام کشف حجاب در ایران به سبب اعتراض وی به توهین و اجبار یکی از ماموران دولتی برای برداشتن حجاب یک زن مسیر تازه ای را در مبارزات سیاسی وی و اسارتهای پس از آن ایجاد کرد.

وی معتقد بود روحانیت نقش هدایتگری دارد نه صاحب منصبی و با این دیدگاه مقام روحانیت را فراتر از پست و مقامهای دولتی و جریانهای سیاسی می دانست. این روحانی روشنفکر همواره بر این نکته اذعان داشت که برتری به تقوا و عدالت است نه به طبقه و لباس. آیت الله طالقانی که به عنوان نخستین امام جمعه انقلاب اسلامی پشت تریبون نمازجمعه در حضور هزاران نمازگزار قرار گرفت از جمله کسانی بود که با توجه به اصل لغزش در انسانها به شورای فقاهت عقیده داشت.

مسجد هدایت پایگاه روشنفکری مذهبی

در گزارشی که از سوی ساواک در خصوص مسجد هدایت بعنوان یکی از مراکز حضور آیت الله طالقانی منتشر شده آمده است: آنچه که در وهله نخست نظر مراجعین را جلب می کند حضور جوانان و دانشجویان است.

این نکته ای است که اهمیت آن با نگاهی به سابقه مساجد برای حضور افراد میانسال و کهنسال در آن روشن می شود. جاذبه نگاه منطقی و بی تعصب سید محمود طالقانی به اسلام موجب هجوم افراد مختلف از اقشار گوناگون به این پایگاه بوده است.

همچنین ابتکار سید در برگزاری مراسم سخنرانی توسط سخنرانان غیر روحانی و نشستن خود پای وعظ آنان از نکاتی بوده که نگاه بسیاری از همنسلان و ‌هم صنفان وی و نیز جوانان را به جایگاه مساجد و بحث و وعظ دگرگون کرده است.

این مسجد در عین حال مرکز برگزاری مراسم مهم غیرمذهبی نظیر جشن پیروزی الجزایر و مجلس سوگواری جمال عبدالناصر رهبر فقید مصر و ستاد جمع آوری کمک های مردمی به زلزله زدگان بویین زهرا نیز بود.

بر این اساس حکومت وقت از حضور این سید در مسجد هدایت به شدت هراسان بود. این هراس موجب شد آیت الله طالقانی در سال 1341 به بهانه صحبت درباره قانون حمایت از خانواده ممنوع المنبر و سپس ممنوع القیام گردد. با این همه وی به صورت نشسته به وعظ خود ادامه می داد.

انتشار دو اعلامیه تند علیه حکومت در واکنش به اصول شش گانه انقلاب سفید شاه

همین امر در کنار انتشار دو اعلامیه تند علیه حکومت در واکنش به اصول شش گانه انقلاب سفید شاه و در اعتراض به واقعه 15 خرداد و بازداشت امام خمینی موجب اجرای دستور تبعید به منطقه ای بد آب وهوا در زابل و ممنوعیت وی از حضور در جمع می شود.

شهربانی زابل به سرعت متوجه موقعیت خاص منطقه و تبعات حضور او در آنجا می شود. شیعه بودن اکثریت مردم،‌ فقر و خشکسالی و مرزی بودن منطقه در کنار اعتراضات آیت الله طالقانی از جمله دلایلی بود که شهربانی زابل را به تغییر این حکم وادار کرد.

در پی این وقایع محکومیت سید به یک سال و نیم تبعید کاهش یافت و پس از شش ماه اقامت در زابل وی را به به مدت یکسال به بافت کرمان منتقل کردند. تمامی این دوران تبعید در حالی صورت می گرفت که وی همواره تحت نظر ماموران تردد می کرد و با این همه برخی اوقات پیش می آمد که ماموران جذب رفتار و سلوک این روحانی آزاد اندیش شده و تحت تاثیر وی قرار می گرفتند.

بروز بیماری در وی و اعتصاب غذا حکومت را وادار به شکستن تحریم سید در ایام تبعید می کند سرانجام نیز در 1352 دوران تبعید در حالیکه وی همچنان زیر نظر ماموران قرار داشت به سر می رسد.

آخرین دوران اسارت این سید روشنفکر در سال 1354 و به جرم اتهام با گروه مجاهدین رخ می دهد. در این مرحله محکومیت وی 10 سال رقم خورد.

با این حال در هشتم آبان ماه 1357 در زندان توسط مردم شکسته می شود و آیت الله طالقانی در حالیکه به بیماریهایی همچون فشار خون و دیابت مبتلا شده،‌ در استقبال گسترده مردم به منزل باز می گردد و تنها در 19 شهریور ماه 1358 است که به هنگام غسل میت این سید اهل اندیشه، آثار شکنجه های جسمی دوران اسارت بر وی آشکار می شود.