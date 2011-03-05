قهرمانان سه وزن 96، 66 و 55 کیلوگرم مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سی و یکمین دوره مسابقات بین المللی کشتی فرنگی دهه مبارک فجر جام یادگار امام(ره) از صبح شنبه در سالن دو هزار نفری شهید حیدریان شهر مقدس قم با حضور 166 کشتی گیر آغاز شد که 83 کشتی گیر خارجی و 83 کشتی گیر داخلی در این رقابت‌ها حضور دارند.



در پایان روز اول این مسابقات علی محمدی با نتیجه یک بر صفر و 3 بر یک توانست بر عباس محب تاش غلبه کند و طلای این وزن را به خود اختصاص دهد.



بر این اساس رده بندی وزن 66 کیلوگرم، علی محمدی از ایران مقام نخست عباس محب تاش از ایران مقام دوم و افشین بیابانگرد از ایران و عبدالصمد گونال از ترکیه به صورت مشترک به مقام سوم دست یافتند.



یاسین بهرامی‌پور کشتی گیر صاحب نام کرمانشاهی در وزن 55 کیلوگرم این مسابقات توانست با پیروزی بر کانیبک ژولچوبیکوف از قرقیزستان به مدال طلای این وزن دست پیدا کند و در سکوی قهرمانی این دور از پیکار‌ها قرار گیرد.



بهرامی‌پور در فینال در برابر ژولچوبیکوف در دو وقت با نتایج 4 بر صفر و 3 بر یک بر حریف خود غلبه کرد و وقت دوم را نیز 2 بر صفر به حریف واگذار کرد تا در مجموع با پیروزی 7 بر صفر در سه وقت به مقام قهرمانی دست یابد.



سامان عبدلی و برهان احمداف از آذربایجان به صورت مشترک به مقام سومی وزن 55 کیلوگرم دست یافتند.



همچنین امروز وزن کشی چهار وزن دوم 60، 74، 84 و 120 کیلوگرم نیز انجام گرفت.



داوود گیل نیرنگ با استفاده از ضربه فنی، حریف ترک خود با نتیجه یک صفر و چهار بر یک شکست داد و به مقام قهرمانی وزن 96 کیلوگرم دست یافت.



ایلگر گینل از ترکیه مقام دوم و محمدرضا اکبری و مهدی علیاری از ایران به صورت مشترک به مقام سوم دست یافتند.