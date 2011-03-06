میزان تلفات جاده ای در استان قزوین 17 درصد کاهش یافت

محمد امین نصراللهی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: براساس گزارش اداره کل دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای طی 10 ماهه امسال تعداد تلفات سوانح رانندگی در جاده های برون شهری استان قزوین 17.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت که از این حیث بالاترین میزان کاهش در سراسر کشوربشمار می رود.

به گفته مدیرکل راه وترابری استان قزوین، استانهای ایلام با 8.8 و یزد با 2.3 درصد پس از قزوین در رتبه های بعدی کاهش تلفات سوانح رانندگی در این مدت قرار دارند.

نصراللهی زاده یادآور شد: همچنین در مجموع تلفات سوانح رانندگی در جاده های برون شهری و روستایی، استان قزوین با 10.4 درصد بیشترین میزان کاهش را داشته است.

این مسئول در ادامه با اشاره به علل کاهش سوانح رانندگی در جاده های استان در سالجاری تصریح کرد: جداسازی مسیر رفت و برگشت در بسیاری از محورهای پرتردد استان و توسعه شبکه بزرگراهی و آزاد راهی، افزایش تجهیزات و تدابیر ایمنی در جاده ها و نظارت پلیس و تعامل خوب دستگاههای مرتبط در حمل و نقل جاده ای از جمله علت های کاهش تلفات سوانح رانندگی در جاده های استان قزوین بوده است.



همچنین در پی موفقیت استان قزوین در کسب رتبه نخست کاهش تلفات سوانح رانندگی طی ده ماهه امسال مدیرکل ایمنی راهها و حریم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با ارسال پیامی از خدمات مدیریت و کارکنان اداره کل راه وترابری استان قزوین در این زمینه قدردانی کرد.



در بخشی از متن پیام فریبرز واحدی ضمن قدردانی از تلاش های صورت گرفته در این زمینه بر لزوم تداوم روند فعلی در کاهش سوانح رانندگی و تلفات ناشی از آن با افزایش ایمن سازی شبکه راهها و حضور موثر دستگاههای مرتبط در کنترل و نظارت رفتار رانندگان به عنوان عامل بروز سوانح رانندگی و تقویت کمیته امینی راهها در استانها تاکید شده است.