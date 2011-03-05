مخالفت چین با دخالت نظامی در لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، یک سخنگوی دولت چین با اشاره به جنبشهای مردمی در کشورهای عربی هر گونه دخالت خارجی تحت عنوان ماموریت سازمان ملل متحد در این کشورها را رد کرد.

در حال حاضر برخی کشورهای غربی از جمله انگلیس و آمریکا از لزوم دخالت قوای خارجی برای پایان دادن به درگیریها در لیبی سخن می گویند.

وی همچنین گزارشهای مربوط به اعتراضات مردمی در چین را تکذیب کرد و گفت : چنین وضعیتی در چین وجود ندارد و گزارشهای مربوط به آن غیرواقعی و نامعقول است.

این در حالی است که رسانه های خارجی از اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف چین طی روزهای اخیر خبر می دهند. برخی گزارشها نیز از سرکوب معترضان و بازداشت شمار زیادی از آنان حکایت دارد.