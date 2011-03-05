  1. بین الملل
  2. سایر
۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۲۱:۲۱

مخالفت چین با دخالت نظامی در لیبی

مخالفت چین با دخالت نظامی در لیبی

دولت چین با هر گونه دخالت خارجی در تحولات کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به ویژه در لیبی مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، یک سخنگوی دولت چین با اشاره به جنبشهای مردمی در کشورهای عربی هر گونه دخالت خارجی تحت عنوان ماموریت سازمان ملل متحد در این کشورها را رد کرد.

در حال حاضر برخی کشورهای غربی از جمله انگلیس و آمریکا از لزوم دخالت قوای خارجی برای پایان دادن به درگیریها در لیبی سخن می گویند.
 
وی همچنین گزارشهای مربوط به اعتراضات مردمی در چین را تکذیب کرد و گفت : چنین وضعیتی در چین وجود ندارد و گزارشهای مربوط به آن غیرواقعی و نامعقول است.
 
این در حالی است که رسانه های خارجی از اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف چین طی روزهای اخیر خبر می دهند. برخی گزارشها نیز از سرکوب معترضان و بازداشت شمار زیادی از آنان حکایت دارد.
کد مطلب 1267611

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها