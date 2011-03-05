دادگاه بین المللی مشروعیت ندارد / مقاومت در آمادگی کامل به سر می برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "شیخ نبیل قاووق" گفت : آنچه "دانیال بلمار" دادستان دادگاه بین المللی می خواهد، نقض آشکار حاکمیت لبنان و با هدف تفرقه میان گروههای لبنانی و کارشکنی در روند تشکیل دولت جدید است.

وی افزود: حکم احتمالی که آمریکا و بلمار درصدد آن هستند تلاشی برای جبران شکستهای آمریکا و همپیمانانش در منطقه به شمار می رود.

قاووق تصریح کرد: اهداف آمریکا محقق نخواهد شد، زیرا معادله در داخل تغییر کرده و مقاومت امروز بسیار قوی تر از گذشته شده است و موقعیت سیاسی محکمتری در برابر حملات خارجی دارد.

رئیس شورای اجرایی حزب الله گفت : مشروعیت دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری به علت اسناد رسوا کننده ویکی لیکس از بین رفته است. این اسناد دادگاه را زیر سئوال برده است آن به دنبال حقیقت نیست، بلکه گذرگاهی برای تحقق اهداف رژیم صهیونیستی است که در سال 2006 از رسیدن به آن ناتوان شد.

وی اظهار داشت : اسرائیلی ها امروز عاجزتر از آن هستند که بتوانند حتی یک حرف مقاومت را حذف کنند و همه تهدیدات آنها نشانه عجز است. اسرائیل در وحشت به سر می برد و از مقاومت می ترسد.

رئیس شورای اجرای حزب الله تاکید کرد: مقاومت روز به روز در لبنان، غزه و همه پایتختهای عربی پس از ناکامی همه توطئه های خارجی و منطقه ای گسترش می یابد و قوی تر می شود. اسرائیل و طرحهای آمریکا در محاصره قرار گرفته است و جایگاه مقاومت محکم تر می شود.