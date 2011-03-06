به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور غروب شنبه در مراسم افتتاحیه هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام‌(ره) که در سالن دو هزار نفری ورزشگاه شهید حیدریان که با حضور کشتی گیران خارجی و داخلی برگزار شد با خیر مقدم به میهمانان خارجی و داخلی بیان کرد: کشتی ورزش ملی ما است که روحیات جوانمردی و فرزانگی را در اقشار مختلف جامعه تقویت می‌کند.



وی با تأکید بر توجه به رشد و بالندگی ورزش کشتی در کشور که بی‌تردید ریشه در این آب و خاک دارد، اظهار داشت: توجه به این رشته در کنار دیگر رشته‌های ورزشی امری ضروری است و توجه به دیگر رشته‌ها نباید سبب غفلت ما از رشته ورزشی کشتی شود.



استاندار قم با اشاره به ریشه و سابقه دیرینه ورزش کشتی در شهر مقدس قم، اضافه کرد: اگر به جوانان کشتی‌گیر قمی توجه لازم صورت گیرد در آینده نام شهر مقدس قم در کشتی حرف اول را خواهد زد.



وی خاطر نشان کرد: انشاء الله با کمک فدراسیون کشتی و مسئولین این امر در آینده شاهد درخشیدن کشتی گیران ایران در جهان و کشتی گیران قمی در کشور باشیم.



شایان ذکر است بعد از سخنرانی استاندار قم از پیشکسوتان قمی از جمله حسین بیطرفان، موسی طباطبایی، ‌علی اولیایی، ابراهیم شریف‌زاده و همچنین جهانبینی مدیر کل تربیت بدنی قم با حضور رئیس فدراسیون کشتی قدرانی شد.



این دوره از مسابقات با حضور 28 داور خارجی و داخلی که هشت داور بین المللی از کشورهای خارجی از جمله روسیه، ‌عراق، ‌ترکمنستان، ‌آذربایجان، ارمنستان و قرقیزستان و ترکیه و 20 داور نیز از ایران برگزار شد.

