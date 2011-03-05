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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۲۱:۲۴

قیام مردم لیبی/

کشتار بی رحمانه ساکنان الزاویه / تصرف شهرهای جدید از سوی انقلابیون

کشتار بی رحمانه ساکنان الزاویه / تصرف شهرهای جدید از سوی انقلابیون

منابع خبری ضمن انتشار اخبار قتل عام وسیع مردم در الزاویه به دست مزدوران و گردانهای قذافی، از تصرف شهرهای بن جواد و راس لانوف به دست انقلابیون لیبی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر شبکه های العربیه و الجزیره اعلام کردند : تانکهای گردانهای قذافی ضمن تخریب خانه های الزاویه دست به کشتار گسترده خانواده های انقلابیون در این شهر زده اند.

اخبار دیگر اخبار دیگر اینکه شورای ملی موقت متشکل از 31 عضو تشکیل شد که فقط هشت عضو آن معرفی شدند. بر این اساس سفیر مستعفی رژیم قذافی در هند به عنوان وزیر در امور خارجه، "عمر الحریری" در امور نظامی، و "عبدالرحمن الشلقم" را به عنوان نماینده این شورا در سازمان ملل متحد انتخاب کرد. ریاست این شورا را "مصطفی عبد الجلیل" بر عهده دارد.

از سوی دیگر منابع خبری اعلام کردند که گردانهای قذافی شهر بنی  ولید را به محاصره خود درآورده اند و دست به بازداشت گسترده زده اند.

اخبار دیگر اینکه انقلابیون بر شهرهای بن جواد و راس لانوف مسلط شدند. انقلابیون پس از تصرف این شهرها در حال پیشروی به سوی شهرهای غربی لیبی هستند.

"ادریس لاگا" عضو ائتلاف جوانان 17 فوریه ضمن اعلام خبر محاصره "سرت" در روزهای آتی  بر مخالفت با دخالت خارجی تاکید کرد.

کد مطلب 1267617

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