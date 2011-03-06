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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۵۵

"قدرت دین در عرصه عمومی" منتشر می‌شود

"قدرت دین در عرصه عمومی" منتشر می‌شود

کتاب "قدرت دین در عرصه عمومی" نوشته جودیت باتلر، یورگن هابرماس، چارلز تیلور و کرنل وست با ویراستاری ادواردو مندی‌یتا و جاناتان ون‌آنت‌ورپن به زودی در 128 صفحه و به زبان انگلیسی از سوی انتشارات دانشگاه کلمبیا منتشر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "قدرت دین در حوزه عمومی" حاصل تأملات گروهی از فیلسوفان برجسته معاصر درباره یکی از دغدغه‌های فراگیر معاصر یعنی نقش دین در عرصه عمومی است و در آن ظرفیتهای دین برای بازبینی در فرهنگ و نقد سیاسی (جودیت باتلر)، میراث مبهم مفهوم "امر سیاسی" در تئوری معاصر (یورگن هابرماس)، سکولاریسم رادیکال (چارلز تیلور) و نافرمانی مدنی و الیهات رهایی‌بخش (کرنل وست) مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

جودیت باتلر، استاد گروه ادبیات تطبیقی در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی است که تاکنون آثاری از او مانند "فمینیسم و انهدام هویت" ، ادعای آنتیگون: نسبت میان مرگ و زندگی" و "سوژه‌های میل: تأملاتی هگلی در فرانسه قرن بیستم" منتشر شده‌اند.

همچنین از یورگن هابرماس، فیلسوف و نظریه‌پرداز اجتماعی معاصر و وارث مکتب فرانکفورت نیز آثاری مانند"بحران مشروعیت"، "جهانی شدن و آینده دموکراسی"، "دگرگونی ساختاری حوزه عمومی" و "نظریه کنش ارتباطی" منتشر شده است.

چارلز تیلور، فیلسوف کانادایی و استاد ممتاز علوم سیاسی و فلسفه در دانشگاه مک گیل نویسنده کتابهای چون "تبیین رفتار"، "هگل و جامعه مدرن"، "اخلاق اعتبار"، "چندفرهنگی: بررسی سیاست به‌رسمیت شناختن"، "اقسام ادیان امروز: دیدار مجدد با ویلیام جیمز" و "توهمات مدرن اجتماعی" و کرنل وست، استاد دانشگاه پرینستون نیز مؤلف کتابهایی مانند "ابعاد اخلاقی اندیشه مارکسیستی" و "فراسوی اروپامحوری و چندفرهنگ‌گرایی" است.

کد مطلب 1267624

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    نظرات

    • محسن IR ۱۳:۲۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۲
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      پاسخ
      آیا این کتاب منتشر شده است یا وضع انتشار آن به چه حالت است؟ می توانم با ناشر آن ارتباط برقرار کنم؟

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