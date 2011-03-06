به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "قدرت دین در حوزه عمومی" حاصل تأملات گروهی از فیلسوفان برجسته معاصر درباره یکی از دغدغههای فراگیر معاصر یعنی نقش دین در عرصه عمومی است و در آن ظرفیتهای دین برای بازبینی در فرهنگ و نقد سیاسی (جودیت باتلر)، میراث مبهم مفهوم "امر سیاسی" در تئوری معاصر (یورگن هابرماس)، سکولاریسم رادیکال (چارلز تیلور) و نافرمانی مدنی و الیهات رهاییبخش (کرنل وست) مورد بررسی قرار گرفتهاند.
جودیت باتلر، استاد گروه ادبیات تطبیقی در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی است که تاکنون آثاری از او مانند "فمینیسم و انهدام هویت" ، ادعای آنتیگون: نسبت میان مرگ و زندگی" و "سوژههای میل: تأملاتی هگلی در فرانسه قرن بیستم" منتشر شدهاند.
همچنین از یورگن هابرماس، فیلسوف و نظریهپرداز اجتماعی معاصر و وارث مکتب فرانکفورت نیز آثاری مانند"بحران مشروعیت"، "جهانی شدن و آینده دموکراسی"، "دگرگونی ساختاری حوزه عمومی" و "نظریه کنش ارتباطی" منتشر شده است.
چارلز تیلور، فیلسوف کانادایی و استاد ممتاز علوم سیاسی و فلسفه در دانشگاه مک گیل نویسنده کتابهای چون "تبیین رفتار"، "هگل و جامعه مدرن"، "اخلاق اعتبار"، "چندفرهنگی: بررسی سیاست بهرسمیت شناختن"، "اقسام ادیان امروز: دیدار مجدد با ویلیام جیمز" و "توهمات مدرن اجتماعی" و کرنل وست، استاد دانشگاه پرینستون نیز مؤلف کتابهایی مانند "ابعاد اخلاقی اندیشه مارکسیستی" و "فراسوی اروپامحوری و چندفرهنگگرایی" است.
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