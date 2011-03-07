سفره های هفت سین پذیرای مهمانان نوروزی در قزوین است

حمیدرضا الموتی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: آماده سازی بوستان های شهری و مدارس برای مسافران، برگزاری جشنواره بین‌المللی اسباب بازی، برپایی سفره های هفت سین، تزئین میادین و رنگ آمیزی جداول، گل کاری خیابان ها، نصب تابلوهای راهنمای اماکن تاریخی از برنامه ها ستاد نوروزی شهرداری قزوین است.

معاون خدمات شهری شهرداری قزوین و رئیس ستاد نوروزی شهرداری در خصوص برنامه های ستاد نوروزی شهرداری قزوین گفت: با همکاری جمعیت هلال احمر، سازمان میراث فرهنگی و نیروی انتظامی بوستان های شهدا، مطهری، ملت، بهشتی و مسافرکده در جاده رشت برای اسکان مسافرین نوروزی آماده شده است.

الموتی ارائه خدمات شهری، استقرار چادرها، راهنمایی و گردشگری و تأمین امنیت مسافران را به ترتیب از وظایف محوله شهرداری، هلال احمر، میراث فرهنگی و گردشگری و نیروی انتظامی عنوان کرد و افزود: از 27 اسفند سال 89 تا 15 فروردین سال 90 نیز مدارس مناطق یک و دو آموزش و پرورش قزوین، ضمن آماده سازی، به تمامی مسافرین نوروزی جهت اسکان با اولویت فرهنگی اختصاص خواهد یافت.

وی در ادامه از برگزاری جشنواره بین‌المللی اسباب بازی و بازی‌های کودکان خبر داد و تصریح کرد: این جشنواره در مجموعه تاریخی کاروانسرای سعدالسلطنه و در فضایی به وسعت 30 هزار مترمربع از 27 اسفند تا 15 فروردین برگزار خواهد شد.

این مسئول برگزاری جشنواره لاله ها از نیمه دوم نوروز90 توسط شهرداری، برپایی 10 سفره هفت سین در سطح شهر، تزئین پنج میدان شهر به حالت فستیوالی را از دیگر برنامه های نوروزی شهرداری قزوین اعلام و خاطرنشان کرد: شهرداری با همکاری بنیاد شهید برنامه ویژه تحویل سال نو را به صورت همزمان در کلیه گلزارهای شهدای استان قزوین برگزار خواهد کرد.

رئیس ستاد نوروزی شهرداری قزوین زیبا سازی شهری و رنگ آمیزی جداول، گل کاری 30 هزار متر از معابر، بوستان ها و فضای سبز خیابان ها، تزئینات شهری برای خوش آمد گویی نوروزی، راه اندازی کالسکه نوروزی با حاجی فیروز، تزئین سفره نوروزی در پایانه مسافربری آزادگان، آماده سازی ایستگاه های CNG، نظافت نمازخانه ها، وضوخانه ها و سرویس های بهداشتی و نصب تابلوهای راهنمای اماکن تاریخی را از دیگر برنامه های نوروزی شهر قزوین اعلام کرد.