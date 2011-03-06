به گزارش خبرگزاری مهر، مؤلف کتاب "اسلام، مدرنیته و علوم انسانی" می‌کوشد به گفتگوی میان مسلمانان و اندیشه اجتماعی غرب به منظور جستجوی معنای علوم انسانی از طریق خواندن تطبیقی مباحث اسلامی معاصر در دانش سکولار از یک طرف و مباحث بنیادین غربی درباره مرگ متافیزیک در علوم انسانی از سوی دیگر بپردازد.

این مطالعه تطبیقی در واقع مبتنی بر رویکرد هرمنوتیک گفتگویی نسبت به متون و سنتهای فرهنگی است که در تحقیقات هانس گئورگ گادامر، فیلسوف بزرگ آلمانی در قرن بیستم و نیز دیدگاههای مبتنی بر گفتگو میان ادیان ریشه دارد.

علی زیدی، استادیار گروه مطالعات جهانی در دانشگاه ویلفرد لاوریر در واترلو کانادا در کتاب خود به مباحثی چون نظریه اجتماعی و فهم گفتگویی، نقد و فهم گفتگویی، مباحث اسلامی در دانش اجتماعی، بازسازی دانش نزد مسلمانان و مباحث غربی دانش اجتماعی پرداخته است.