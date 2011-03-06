نمایشگاه های بهاره اهرمی برای کنترل قیمت ها/ مردم نیازمند طعم ارزانی

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، جانمایی مناسب، ارائه کالاهای با کیفیت و متنوع، کاستن هزینه های خرید کالا ضرورت های اساسی برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در تنظیم قیمت بازار است.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی گیلان در این زمینه گفت: در نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و خدمات مکان مناسب که مجموعه ازصنوف تولیدی وتوزیعی که پس از اخذ مجوزهای لازم در چارچوب مقررات مربوطه اقدام به عرضه کالا به مصرف کنندگان می کنند.

رمضان کامران پی گفت: با توجه به اینکه بصورت سنتی در ایام پایانی سال با افزایش تقاضا برای برخی از کالاهای ضروری مواجه می شویم نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا به تنظیم بازار و تقویت جریان عرضه های مصرفی مورد نیاز مردم کمک می کنند و همچنین یک فضای رقابتی ایجاد می شود که تولید وتوزیع کنندگان بتوانند به منظور افزایش قدرت انتخاب و خرید مصرف کنندگان نوع کالا خود را عرضه کنند.

کاهش واسطه ها ازاهداف نمایشگاه های بهاره است

وی اظهارداشت: ایجاد امکان دسترسی بهتر مردم به کالاهای مورد نیاز با قیمت مناسب و پائین تر از نرخ مشابه بازار و همینطور کاهش واسطه ها ازاهداف نمایشگاه های بهاره خواهد بود.

بدین ترتیب با نزدیک شدن به ایام نوروز تکاپوی مردم برای خرید برخی از اقلام به ویژه پوشاک و تنقلات بیشتر می شود بی شک زمینه برای سوء استفاده برخی از عرضه کنندگان کالا و خدمات فراهم می شود حال سئوال اینکه آیا امسال هم بازرگانی گیلان با طرح های همیشگی ویژه و ضربتی عرضه مستقیم کالا می خواهد به سراغ تنظیم بازار برود یا اینکه شیوه های کارامد و جدی تری در نظر گرفته است؟



رئیس سازمان بازرگانی استان گیلان در این باره گفت: در حوزه نظارت بر بازار یک شیوه مردمی تر و قانونمند تری دنبال شد و در بحث طرح های نظارتی این شیوه گسترش پیدا کرد.

سیاوش امینی با اعلام اینکه بازرگانی در دو حوزه یکی مراقبت و پایش بازار و دیگری تنظیم بازارفعالیت دارد، افزود: برای اولین بار در استان گیلان با هدف تنظیم بازار 19 مکان نمایشگاهی در سطح 16 شهرستان استان دایر خواهد شد و در مرکز استان تعداد غرفه ها نیز افزایش می یابد.



وی با اشاره به اینکه در استان به لحاظ مکان نمایشگاهی دچار محدودیت هستیم، اظهارداشت: امسال 12 درصد افزایش غرفه نسبت به سال قبل خواهیم داشت تا تنوع و سلایق بیشتری تحت پوشش قرار گیرد و همچنین رضایت مردم جلب شود و هم در کشور موقعیت استان ارتقاء یابد.



با وجود این همه ساله در آستانه سال نو تأمین کالاهای مورد نیاز برای مردم از یک سو وافزایش قیمت ارزاق و مایحتاج عمومی از سوی دیگر به دغدغه اصلی مردم و مسئولان مملکتی تبدیل می شود. در سال جاری نیز مسئولان وعده های بسیاری در مورد تأمین کالاهای ویژه سال جدید و تنظیم بازار دادند و این در حالی است که نمایشگاه ها از جمله اهرم های دولت و وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار و کنترل قیمت ها هستند. با توجه به اینکه نمایشگاه های مختلفی در سطح استان به ویژه شهر رشت گشایش یافته است اما همچنان مردم در تهیه کالاهای مورد نیاز خود با مشکلاتی روبرو هستند. در این باره یک شهروند گیلانی ضمن بازدید از نمایشگاه عرضه مستقیم کالای رشت گفت: در این نمایشگاه فقط یک مشت کالا که در سوپرها و جاهای دیگر نیز فراوان یافت می شود، عرضه شده است. در این باره یک شهروند گیلانی ضمن بازدید از نمایشگاه عرضه مستقیم کالای رشت گفت: در این نمایشگاه فقط یک مشت کالا که در سوپرها و جاهای دیگر نیز فراوان یافت می شود، عرضه شده است.



فاطمه حیدری افزود: در مجموع کیفیت کالاها در حد پائین و قیمت ها در حد بالا بود.



مراجعه کننده دیگری اظهارداشت: اجناس نامرغوب را با قیمت های بالا که همه جا هست به مردم می فروشند، آن وقت اسمش را نمایشگاه می گذارند.



محمد بردبار ادامه داد: اجناس این نمایشگاه اغلب کالاهایی را تشکیل می دادند که به وفور در فروشگاه های سطح شهر با قیمت مناسب تری یافت می شود.



وی خاطر نشان کرد: مردم با توجه به وعده های مسئولان به استقبال نمایشگاه های بهاره می روند اما غافل از اینکه اجناس عرضه شده در غرفه های این نمایشگاه ها با قیمت حتی بالاتر نسبت به فروشگاه های سطح شهرارائه می شود.

به نمایشگاه بهاره مراجعه کردم، اما دست خالی برگشتم



یک شهروند که خود را معلم معرفی کرد در این ارتباط گفت: هرچند برخی از شرکتهای تولیدی با ارائه محصولات خود زمینه عرضه مستقیم کالاها را به قیمت مناسب به مردم فراهم کرده بودند، اما قیمت بسیاری از کالاهای دیگرعرضه شده در این نمایشگاه چندان تفاوتی با فروشگاه های سطح شهر نداشت.