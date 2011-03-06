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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۱۵

حسینی:

چهار شهردار در مازندران معارفه شدند

چهار شهردار در مازندران معارفه شدند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران، از معارفه چهار شهردار استان در ۴۵ روز گذشته در استان خبر داد.

سید یونس حسینی به مهر گفت: یوسف علی حبیبی، حسین رضوی نوا، قاسم عبادیان و مجید احمدی خطیر به ترتیب به عنوان شهرداران فریم، فریدنکنار، گلوگاه بندپی شرقی و شیرگاه معرفی شدند.

وی با اشاره به دریافت پیشنهادات شورای اسلامی شهرهای زرگرمحله، سلمانشهر، آمل و بابل برای معرفی شهرداران این شهرها، افزود:  این پیشنهادها پس از بررسی، به لحاظ شرایط احراز ، مورد تایید قرار گرفت و به منظور تایید صلاحیت به مراجع ذی صلاح معرفی شدند.
 
حسینی اظهار داشت: در صورت تاییدف اقدامات بعدی برای معرفی شهرداران به عمل خواهد آمد.
 
مازندران هم اکنون دارای 53 شهرداری مصوب است.
 
 
کد مطلب 1267632

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