چهار شهردار در مازندران معارفه شدند

سید یونس حسینی به مهر گفت: یوسف علی حبیبی، حسین رضوی نوا، قاسم عبادیان و مجید احمدی خطیر به ترتیب به عنوان شهرداران فریم، فریدنکنار، گلوگاه بندپی شرقی و شیرگاه معرفی شدند.

وی با اشاره به دریافت پیشنهادات شورای اسلامی شهرهای زرگرمحله، سلمانشهر، آمل و بابل برای معرفی شهرداران این شهرها، افزود: این پیشنهادها پس از بررسی، به لحاظ شرایط احراز ، مورد تایید قرار گرفت و به منظور تایید صلاحیت به مراجع ذی صلاح معرفی شدند.

حسینی اظهار داشت: در صورت تاییدف اقدامات بعدی برای معرفی شهرداران به عمل خواهد آمد.

مازندران هم اکنون دارای 53 شهرداری مصوب است.



