تیم ملی هندبال نیازی به سرمربی ندارد!

جلال کوزه گری درحاشیه مسابقات هندبال جوانان باشگاه های کشور به خبرنگار مهر در آمل گفت: دلیل نبود سرمربی تیم ملی بزرگسالان در زمان حاضر، حضور همه بازیکنان در مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور است و در زمان کنونی نیازی به حضور سرمربی نیست.

وی با اشاره به اینکه، فدراسیون هندبال برنامه ریزی کرده تا اردیبهشت ماه سال 90 سرمربی خارجی تیم ملی هندبال بزرگسالان را معرفی کند، تصریح کرد: هم اکنون گزینه هایی در دست بررسی فدراسیون هندبال قرار دارد اما تاکنون با هیچ یک از گزینه ها توافقی نشده است.

وی تاکید کرد: سرمربی آینده تیم ملی بزرگسالان به طور حتم خارجی و از اروپای شرقی خواهد بود.

رئیس فدراسیون هندبال ادامه داد: فدراسیون هندبال در نظر دارد پس از معرفی سرمربی تیم ملی در اردیبهشت ماه و تا قبل از پایان مسابقات لیگ برترباشگاه های کشور زمینه را برای شناسایی و دعوت نفرات مورد نظر به تیم ملی فراهم کند.

کوزه گری اضافه کرد: پس از پایان بازیهای لیگ برتر، از خردادماه سال آینده، اردوهای آماده سازی تیم ملی بزرگسالان برای مقدماتی بازیهای المپیک و جام ملتهای آسیا در بهمن ماه برپا خواهد شد.

وی به تلاش این فدراسیون برای برگزاری دو مسابقات آسیایی به میزبانی کشورمان در سال آینده خبر داد و تصریح کرد: میزبانی مسابقات جام ملت های آسیا و قهرمانی جوانان آسیا دو رویداد مهمی است که فدراسیون هندبال ایران برای برگزاری آنها در سال آینده در کشورمان تلاش می کند.



