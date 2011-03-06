حضور فعالان اقتصادی در انتخابات اتاق مازندران پررنگ شود

غلامرضا عشریه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پنجمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مازندران افزود: به انحاء و اشکال مختلف و ممکن باید تلاش کنیم مشارکت دارندگان کارتهای بازرگانی و عضویت را در این دوره از انتخابات اتاق افزایش دهیم.

وی خاطر نشان کرد: تعداد آرای منتخبان هیئت نمایندگان پشتوانه آنان خواهد بود و تعداد آرای هر برنده انتخابات مهم و حائز اهمیت است و برای او پشتوانه محسوب می شود.

عشریه افزود: به دلیل شرایط بوجود آمده و تعویق انتخابات از چهارم اسفند به 18 اسفند دلسرد یهایی صورت گرفته که تا روز رای گیری برطرف خواهد شد.

وی تشویق و ترغیب اعضای اتاق را در حال حاضر ضروری خواند و خواستار حمایت همه دست اندرکاران و مخاطبان و اعضای اتاق بویژه اصحاب رسانه در این ارتباط شد.

عشریه با اشاره به اینکه اگر بر این اعتقادیم که اتاق باید کارآیی و تاثیر لازم را داشته باشد، این اتفاق مستلزم این است که همه دارندگان کارت بازرگانی و عضویت و فعالان اقتصادی، صنعتی و تجاری پشتیبانی لازم را بعمل آورند.

عشریه تصریح کرد: قوام و قدرت اتاق بسته به میزان حمایت همه آنانی دارد که موثرند و به خودی خود که اتاق نمی تواند به جایگاه شایسته خود نائل آید.

نائب رئیس خانه صنعت و معدن مازندران یادآور شد: وظایف سنگینی بر عهده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نهاده شده که اگر شایستگی و توانمندی لازم و کافی را نداشته باشد، بخش قابل ملاحظه ای از این وظایف بر زمین می ماند.

پنجمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران با تعویق دو هفته ای در 18 اسفندماه برگزار می شود.