انجمن کودکان مازندران تاسیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با برگزاری انتخاباتی که با حضور قایم مقام وزیر و رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و پزشکان متخصص کودک استان تشکیل شد، اعضای هیئت مدیره انجمن کودکان مازندران تعیین شدند.

در این انتخابات، دکتر محمد صادق رضایی با 32 رای ماخوذه، دکتر محمد جعفر صفار با 29 رای، دکتر وجیهه غفاری 27 رای، دکتر کوثریان 26 رای و دکتر مجتهد زاده با 25 رای به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره انتخاب شدند.

دکتر غفاری با 22 رای ودکتر بهزاد نیا با 22 رای به عنوان اعضای علی البدل و دکتر توکلی با 13 رای به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.