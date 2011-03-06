اعتبارات طرح های تولیدی صنعتی 200 میلیارد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور شامگاه شنبه در جلسه کارگروه اقتصادی و تولیدی مازندران در استانداری در رابطه با ضرورت های توجه به بخش مکانیزاسیون کشاورزی گفت: بومی سازی ماشین آلات کشاورزی و کاهش هزینه تولید از جمله مزیت های مکانیزه کردن کشاورزی است.

وی افزود: افزایش میزان برداشت در سطح، افزایش درآمد کشاورزان،رقابت پذیری تولیدات، هدایت به سمت منابع مالی و به کارگیری فارغ التحصیلات مرتبط با موضوع مکانیزاسیون کشاورزی از مسائل مهم صنعت است که به آن توجه می کنیم.

هاشم پور با بیان اینکه در حال حاضر یک واحد فعال تولید تراکتور در استان مشغول به کار است تصریح کرد: این واحد در سال دوهزار دستگاه تولید دارد.

وی با اشاره به فعالیت یک واحد تولید تیلر با ظرفیت هزار و 500 دستگاه در سال یادآور شد: 30 دستگاه تولید تراکتو یکی دیگر از طرح های استان است.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران خاطرنشان کرد: پروژه تولید دستگاه نشاکار برنج فعال در مازندران نداریم.

وی با اشاره به فعالیت 10 واحد تولید ماشین آلات شالیکاری با ظرفیت 620 دستگاه در استان گفت: هفت طرح با ظرفیت 660 دستگاه در دست ساخت است.

هاشم پور با بیان اینکه در طرح پنجم توسعه سالانه 200 دستگاه تراکتور 25 تا45 اسب بخار نیاز داریم تصریح کرد: 120 دستگاه تراکتور 45 تا 65 اسب بخار، 400 دستگاه تیلر،120 دستگاه نشاکار سوار شونده شش ردیفه، 200 دستگاه نشاکار راه رونده چهار ردیفه،400 دستگاه دروگر برنج و 200 دستگاه وجین کن برنج نیازمندیم.

وی با اشاره به اینکه سازمان گسترش صنایع 10 طرح در دست اقدام دارد افزود: مازندران باید توجیه فنی و اقتصادی این طرح ها را تامین کند تا در سال آینده اولویت واگذاری زمین در شهرک های صنعتی به این طرح ها بوده و سرمایه گذار در دسترس باشد و منابع اعتباری را هم به این سمت سوق دهیم.

هاشم پور خاطرنشان کرد: پنج درصد مراحل کاشت کشاورزی در مازندران به صورت مکانیزه انجام می شود.

وی با بیان اینکه بودجه طرح های ایجاد پیش از این 578 میلیارد تومان بود اظهار داشت: 200 میلیارد تومان از طریق استانداری به این بودجه افزوده شد.