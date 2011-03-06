وقوع 80 فقره سیل طی دو دهه در گلستان

ابوطلاب قزلسفلو در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: بیشتر این سیل ها در ایام بهار و تابستان در استان رخ داد و تاکنون منجر به بروز خسارتهای فراوان شده است.

وی اظهار داشت: با توجه به موقعیت استان و شرایط ناپایدار جوی، سیل از جمله تهدیدها در استان محسوب می شود و این استان سیلخیزترین استان کشور است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون سیل خسارتهای ملی فراوانی در استان برجای گذاشت و بیشتر این خسارتها مربوط به سیل سال 70 بوده است.

ثبت 3400 میلیارد ریال خسارت ناشی از سیل

معاون اداه کل منابع طبیعی گلستان افزود: میزان خسارتهای سیل سال 70 که در کارگروه آبخیزداری ثبت شد بیش از سه هزار و 400 میلیارد ریال است.

قزلسفلو عنوان کرد: برای پیشگیری و کاهش خسارتهای ناشی از سیل باید، مدیریت کرد و تا میزان آسیبها کاهش یابد.

وی افزود: در مجموع 180 میلیارد ریال در سطح استان برای فعالیتهای آبخیزداری و مطالعات اجرایی هزینه شده است.

معاون اداره کل منابع طبیعی گلستان اظهار داشت: در سالجاری نیز در تلاش هستیم برای هماهنگی دستگاههای مختلف استفاده کنیم تا نسبت به پیشگیری از وقوع حوادثی مانند سیل اقدام شود.