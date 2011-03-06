نقدینگی در بخش کشاورزی مازندران پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله تورنگ شامگاه شنبه در جلسه کارگروه اقتصادی و تولیدی مازندران در استانداری افزود: مکانیزه کردن بخش کاشت در کشاورزی از اولویت های استان در مکانیزاسیون کشاورزی است.

وی با بیان اینکه تامین ماشین های نشاء کار از دیگر اولویت ها در این زمینه است اظهار داشت: تامین بانک نشاء در اولویت بعدی قرار دارد و با توجه به شرایط آب و هوایی مازندران از تاکیدات است و تقاضای زیادی برای ایجاد بانک نشاء داریم.

تورنگ با اشاره به اینکه تولید صنعتی برنج از دستاوردهای بانک نشاء خواهد بود تصریح کرد: یکی نبودن مقیاس برنج و در یک گروه نبودن آن، از تنگناهای ما در بحث شالیکوبی ها است.

وی با بیان اینکه برداشت 50 درصد محصولات به صورت مکانیزاسیون انجام می شود گفت: اغلب این ماشین ها فرسوده هستند و جایگزین کردن ماشین آلات برداشت برنج اعم از کمباین و دروگرها از دیگر اولویت های ما هستند.

تورنگ با اشاره به اینکه تهیه تراکتورهای سبک مخصوص شالیزار در اولویت بعدی قرار دارد خاطرنشان کرد: اولویت آخر هم بخش وجین کن ها است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران یادآور شد: صنایع تبدیلی و فرآوری و اصلاح ساختار شالیکوبی ها از نیازهای بحث مکانیزاسیون کشاورزی است.

وی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی دارای کمترین منابع و نقدینگی است گفت: تامین نقدینگی برای خرید ماشین آلات کشاورزی از نیازهای اساسی است.