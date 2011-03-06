20 بوستان مازندران آماده پذیرایی از مهمان نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، سید یونس حسینی شامگاه شنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر مازندران در ساری افزود: مازندران با داشتن مواهب الهی و طبیعی و قرار گرفتن در مسیر مرقد مطهر امام رضا(ع) همه ساله در ایام نوروز میزبان میلیونها ایرانی است.

وی خاطر نشان کرد: برای خدمت رسانی به مسافران نوروزی برنامه ریزی های لازم صورت گرفته و سرویس دهی مناسب به شهروندان برای استفاده از امکانات موجود شهری ساماندهی شده است.

حسینی گفت: دفتر امور شهری استانداری مازندران، مسئولیت خدمات رسانی و امور رفاهی ستاد تسهیلات سفر را بر عهده دارد که در این کمیته 23 عضو فعال و پر تلاش همکاری می کنند.

مسئول کمیته رفاهی و اسکان ستاد تسهیلات سفر مازندران، از تشکیل ستاد تسهیلات سفر در شهرداریهای مازندران خبر داد و افزود: شهرداران شهرهای استان با تشکیل ستاد تسهیلات سفر در شهرداریها تلاش می کنند تا مازندران میزبان خوبی برای مهمانان نوروزی باشد.

وی یاداور شد: بازرسی و نظارت بر تمام اماکن اقتصادی، واحدهای صنفی، فروشگاههای زنجیره ای، میادین تره بار، اماکن تفریحی، هتلها، رستورانها و شرکتهای مسافر بری با بیش از 900 نفر نیروی فعال انجام خواهد شد.

حسینی، از فعالیت منظم پایانه های مسافربری در ایام نوروز به صورت کشیک خبر داد و تصریح کرد: برای جابجایی مسافران با هفت پایانه بین شهری، 123 ایستگاه درون شهری، چهار هزار و 950 دستگاه خودرو سواری، دو هزار و 60 دستگاه مینی بوس و720دستگاه اتوبوس برنامه ریزی شده که ستاد تسهیلات سفر برای خدمت رسانی به مسافران انجام خواهد داد.

مدیر کل امور شهری استانداری مازندران اظهار داشت: ستاد تسهیلات سفر با کمک اداره کل منابع طبیعی، 22 پارک را جهت پذیرایی از مهمانان نوروزی تجهیز کرده و با نظافت و ساماندهی امکانات موجود در پارکها و فضاهای مشخص شده آماده خدمت رسانی به مسافران هستند.