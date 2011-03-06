حفظ درختان 100ساله مهمتر از کاشت نهال جدید است

حسین محمد رضائی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: درخت مظهر زیبایی و حیات و یکی از زیباترین و پرثمرترین نعمتهای بیکران خداوند است که بخش مهمی از نیازهای انسان را برآورده میسازد که در ایران، روز 15 تا 22 اسفند ماه به عنوان "هفته منابع طبیعی" نامگذاری شده که نخستین روز این هفته یعنی 15 اسفند "روز درختکاری" است و همه ساله در چنین روزی به عنوان روز درختکاری در ایران گرامی داشته میشود .
وی ادامه داد: مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال ۲۰۱۱ را به عنوان سال بینالمللی جنگلها اعلام کرد و شعار سال ۲۰۱۱ نیز “جنگل برای مردم” انتخاب شد چنانچه " برای زمین درخت بکاریم" شعاری فراموش نشدنی است که از سوی سازمان ملل و در قالب یک پروژه جهانی، تمام کشورهای جهان را به کاشت درخت برای زمین ترغیب میکند و به دنبال آن میکوشد تا دولتها برای حفاظت از جنگلهایشان اقداماتی را انجام دهند.
وی افزود: درختکاری یکی از سنن پسندیده در اسلام است که به کرات نسبت به آن در روایات تاکید شده و امام صادق (ع) در این باره میفرمایند " اِزرَعُوا و اغرِسُوا وَاللهِ ما عَمِلَ النّاسُ عَمَلاً اَجَلَّ ولا أطیبَ مِنهُ" یعنی کشت کنید و درخت بنشانید، به خدا قسم آدمیان کارى برتر و پاک تر از این نکرده اند.
محمد رضائی اظهار داشت: با کاشت درختان سازگار با وضعیت جوی ایران و با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی خشک و کم باران اغلب مناطق کشور، میتوان محیط زیست را لطیف و با طراوت کرد.
وی افزود: شهرداریها در این خشکسالیهای شدید هنوز از گل، درختان و چمنهایی که نیاز آبی بالایی دارند استفاده میکنند و با آبیاری هر روزه آنها موجب خشک شدن پائین دست زاینده رود و آوارگی و ورشکستگی کشاورزان شده است.
رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان گفت: طبیعت و فضای سبز وسیلهای برای بقای بشری و حفظ زیبایی شهر است و به عنوان میراثی ارزشمند به همه انسانها تعلق دارد ولی با حفظ غیر اصولی و غیر کارشناسی شده این فضای سبز موجب خشک شدن منطقه وسیع و سر سبز کشاورزی شرق اصفهان که کمربند سبز بزرگی بین کلان شهر اصفهان و کویر بوده شده است.
کویر به دروازههای شهر اصفهان رسیده است
وی افزود: با خشک شدن آن مناطق سر سبز شرق اصفهان، کویر به دروازههای شهر رسیده و با کوچکترین وزش باد دهها تن گرد و خاک بر سر شهر خواهد ریخت.
محمد رضائی خاطرنشان کرد: درختکاری در ایران دارای پشتوانهای از علایق ملی و سنت تاریخی است و تاریخ نشان میدهد که ایرانیان باستان، جشنهای خاصی داشتند و در این جشنها به درختکاری پرداخته و به خاک و زراعت احترام میگذاشتند علاوه بر این درختکاری با اعتقادات مذهبی مردم نیز پیوند دارد، تا حدی که کاشت درخت نوعی عبادت محسوب میشود.
رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان با ابراز نگرانی از وضعیت موجود گفت: اگر تمهیدات لازم برای اجرایی کردن طرح ارزشمند و بزرگ هدفمندی یارانهها دیده نشود ممکن است طبعها این طرح برای پایداری منابع طبیعی، به ویژه رویشگاههای جنگلی مصیبت بار باشد.
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