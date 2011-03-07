طرح فرانسه برای استعمارگری جدید/ بن علی مطلوب پاریس بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت ویکی لیکس با انتشار سندی درباره روابط گسترده دولت نیکلا سارکوزی با دولت فاسد، مستبد و مخلوع بن علی در تونس فاش کرد که رییس جمهور فرانسه در اولین سفر خود به خارج از اروپا در جولای 2007 به الجزایر و تونس سفر کرد و در همان سفر بود که تصمیم گرفت ایده تشکیل اتحادیه مدیترانه ای را ارائه دهد و ارتباط ویژه خود را با رهبران کشورهای مربوطه از جمله تونس و الجزایر برقرار نماید.

به گفته بسیاری از تحلیلگران، پیمان اتحاد مدیترانه در واقع نوعی طرح برای ادامه استعمارگری فرانسه در قالبی جدید نامیده شد. طبق این طرح فرانسه خواسته بود برخی از کشورها را در این قالب گردهم آورد و به برداشت منافع اقتصادی و سیاسی بپردازد.

رییس جمهور فرانسه در حالی که در الجزایر از پذیرایی چندان گرمی برخوردار نشد و بوتفلیقه تمام گناه استعمارگری فرانسه را به گردن وی دانست، اما تلاش می کرد رابطه گرمی را با مقامات الجزایر برقرار نماید.

در این سند ویکی لیکس آمده است: در همان سفر بود که سارکوزی نوعی پیمان دوستی را با تونس و الجزایر به امضا رساند. البته در این پیمان دوستی اگرچه دو طرف نتوانستند در مورد برخی مسائل هسته ای و همکاری های مربوط به این مورد به توافق برسند اما در مورد تسهیلات مربوط به ویزا توافق های گسترده ای را به عمل آوردند.

در این سند ویکی لیکس آمده است: سارکوزی در دیدارهای محرمانه ای که در تونس داشت، شخصا با بسیاری از مسائل مربوط به نقض حقوق بشر و همچنین مربوط به نقض آزادی بیان مواجه شد.

اما رییس جمهور فرانسه هرگز در دیدارهای رسمی خود در مورد نارضایتی ها از عدم رعایت حقوق بشر از سوی دولت بن علی چیزی نگفت و همواره تایید کرد که نهایتا برخی ایرادها وجود دارد که از سوی رییس جمهور تونس پیگیری می شود و به زودی حل خواهد شد.