چمنیان سراستعداد یاب فوتبال منطقه شش کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، انتصاب این مربی مجرب و تحصیلکرده خراسانی به این سمت در حالی رقم می خورد که وی سابقه سرمربیگری تیم ملی نونهالان کشورمان را در کارنامه دارد و همواره بر استعدادیابی و بسترسازی در فوتبال ایران تأکید ویژه ای داشته است.



سراستعداد یاب های فوتبال کشور با همکاری دو جانبه کمیته جوانان فدراسیون فوتبال و آکادمی ملی فوتبال ایران انتخاب شده اند و وظیفه اجرایی آنها استعدادیابی و پشتوانه سازی برای تیم های ملی کشورمان است.



بر اساس این گزارش، در کنار نام عباس چمنیان که بعنوان سراستعداد یاب منطقه شش کشور و استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی انتخاب شده است، اسامی سید وحید امیری استعدادیاب منطقه یک با مرکزیت تهران و استانهای قم، البرز و سمنان، کوروش موسوی سراستعداد یاب منطقه 2 با مرکزیت خوزستان و استان های لرستان و ایلام، مسعود مقیم سراستعدادیاب منطقه 3 با مرکزیت فارس و استانهای کهکیلویه و بویراحمد و بوشهر، محمود سورتچی بعنوان سراستعداد یاب منطقه 4 با مرکزیت مازندران و استان های گیلان و گلستان، محمد به گندم سر استعدادیاب منطقه 5 با مرکزیت همدان و استان های کرمانشاه، کردستان و قزوین، محمدرضا زکی زاده سر استعدادیاب منطقه 7 با مرکزیت اصفهان و استان های مرکزی،چهارمحال و بختیاری و یزد، حسین خطیبی سر استعدادیاب منطقه 8 و با مرکزیت آذربایجان شرقی و استانهای آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان، حمیدرضا حاج اسماعیلی استعدادیاب منطقه 9 با مرکزیت کرمان و استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کیش نیز دیده می شود.



چمنیان در آخرین تجربه مربیگری خود سرمربی تیم فوتبال پیام خراسان در لیگ دسته اول بود اما بنا به خواست مدیران باشگاه پیام از این تیم مشهدی کنار گذاشته شد و جای خود را به رمضان شکری سرمربی سابق تیم دسته دومی گاز سرخس داد.