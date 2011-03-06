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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۳۷

11 نمایشگاه بهاره در کردستان گشایش یافت

سنندج - خبرگزاری مهر: به صورت همزمان و در سراسر استان کردستان 11 نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا در این استان گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شامگاه شنبه با حضور مسئولان و به صورت همزمان 11 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در تمامی مراکز شهرستان های استان کردستان گشایش یافت و این نمایشگاه ها بیش از 10 روز به عرضه کالا و محصولات اساسی و مورد نیاز مردم می پردازند.

معاون سازمان بازرگانی استان کردستان در مراسم افتتاحیه نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در سنندج، اظهار داشت: در سال جاری در هر شهرستان یک نمایشگاه و در سنندج دو باب نمایشگاه برپا شده است تا مردم در آستانه سال جدید نسبت به تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز خود اقدام کنند.

علی تردست بیان داشت: در این نمایشگاه ها بالغ بر 800 غرفه به عرضه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در بخش های مختلف از جمله برنج و روغن، پوشاک و البسه، کیف و کفش، خشکبار و آجیل می پردازند.

وی افزود: نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در سطح استان کردستان از امروز افتتاح و تا 25 اسفند ماه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر دایر خواهد بود و مردم می توانند با 15 تا 20 درصد زیر قیمت بازار نسبت به تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز خود اقدام کنند.

در مراسم افتتاح نمایشگاه بهاره سنندج فرماندار، جمعی از مدیران استان و مسئولان مجامع و اتحادیه های امور صنفی نیز حضور داشتند و مسئولان از بخش های مختلف این نمایشگاه بازدید کردند.

کد مطلب 1267651

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