مطالعه ساخت چهار سد مخزنی در استان قزوین به پایان رسید

کیومرث دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین با تشریح مهمترین فعالیتهای انجام شده شرکت آب منطقه ای قزوین درچند سال گذشته اظهارداشت: این شرکت با اجرای طرح های زیربنایی در بخش آب نسبت به تامین آب مورد نیاز بخشهای کشاورزی، صنعت، شرب و خدمات اقدام کرده است.

وی افزود: عملیات اجرایی سد نهب به طول 215 متر مشتمل بر دو کالورت بتنی به ابعاد سه متر در 45 متر به پایان رسیده و با آغاز ساخت بدنه اجرایی در سال جاری که از نوع خاکی با هسته رسی با ارتفاع 46 متر از بستر و طول تاج دو هزار و 156 متر دارای 103 میلیون متر مکعب حجم آب تنظیمی است یکی از آرزوهای دیرین مردم منطقه برآورده خواهد شد.

دانشجو گفت: با بهره برداری از سد نهب به عنوان بزرگترین سد مخزنی استان و شبکه آبیاری آن، آب مورد نیاز حدود 36 هزار هکتار از اراضی پائین دست سد بطور تلفیقی با منابع آب زیرزمینی تامین خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین تصریح کرد: مطالعات چهار سد مخزنی و شبکه های آبیاری و زهکشی بالاخانلو، برمانک، بهجت آباد و استلج خاتمه یافته و مطالعه مرحله دوم سد بالاخانلو نیز به اتمام رسیده و مطالعات مرحله دوم مابقی سدها در دست اقدام است که سد بالاخانلو در مرحله دریافت مجوز برای آغاز عملیات اجرایی در سال 90 است.

طرح جامع انتقال و تامین آب شرب و صنعت استان دانشجو از اتمام مرحله اول طرح جامع تامین و انتقال آب شرب و صنعت استان تا افق 1415 خبرداد و اضافه کرد: در این طرح با استفاده از پتانسیل منابع موجود آب استان و سایر منابع آب انتقالی از حوضه های همجوار، نیازهای دراز مدت و میان مدت شرب و صنعت استان تامین خواهد شد و با توجه به اینکه عمده مراکز تامین آب از محل منابع آبهای زیرزمینی است و جبران کسری این سفره ها در دشت قزوین اهمیت ویژه ای دارد در این راستا طرح اضطراری تامین کمبود آب شرب شهر قزوین از چاههای بیدستان در دست اجراست.

این مسئول یادآورشد: مرمت و بازسازی شبکه آبیاری دشت قزوین به طول بیش از یک هزار کیلومتر کانال بتنی اصلی و کانالهای درجه یک، دو و سه از پروژه های مهم دیگر استان است که به علت تخریب و فرسودگی در پوشش بتنی آنها در دستور کار قرار گرفته و با انعقاد قرارداد با پنج شرکت پیمانکاری و دو شرکت مهندسی مشاور عملیات اجرایی آن آغاز شده ودر حال حاضر از 45 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین خاطرنشان کرد: با اجرای کامل این طرح ضمن افزایش راندمان انتقال و توزیع و کاهش تلفات آب، از توسعه خسارت و تخریب در کانالها جلوگیری شده و زمینه آبرسانی عادلانه در محدوده ای به وسعت 60 هزار هکتار در دشت قزوین فراهم می شود.

وی افزود: تلفات انتقالی به شبکه قبل از اجرای این طرح 25 درصد بود که پس از تعمیر این میزان تلفات به 10 درصد کاهش خواهد یافت.

مطالعات پساب تولیدی تصفیه خانه ها

مطالعات پساب تولیدی تصفیه خانه های استان از دیگر مواردی بود که دانشجو از آن یاد کرد وگفت: در حال حاضر مطالعات مرحله اول استفاده از پساب تصفیه خانه های تاکستان و قزوین در قدیم آباد و شهر صنعتی البرز به پایان رسیده و مطالعات مرحله دوم در دست اجراست که با اجرای آن تامین آب مورد نیاز بخشی از اراضی دشتابی بوئین زهرا، تغذیه مصنوعی دشت و تعدادی از واحدهای صنعتی و سایر نیازهای استان تامین خواهد شد.

پروژه کانال 7.5 کیلومتر تاکستان

دانشجو احداث پروژه تغذیه مصنوعی تاکستان به طول 7.5 کیلومتر با هدف انتقال آب از سهمیه تخصیص یافته برای تغذیه مصنوعی سد طالقان به شبکه آبیاری دشت قزوین و سیلاب رودخانه های فصلی محدوده طرح به ابهر رود را از دیگر کارهای مهم انجام شده در شرکت آب منطقه ای قزوین دانست و تصریح کرد: این طرح مهم برای تغذیه مصنوعی سفره آبهای زیرزمینی دشت در محدوده شهرستان تاکستان به مرحله بهره برداری رسیده است.

طرح انتقال آب الموت رود به قزوین تضمین آب 20 سال آینده

رئیس هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای قزوین در ادامه گفت: طرح انتقال آب الموت رود به دشت قزوین یکی دیگر از طرح های مهم و استراتژیک استان است که مطالعات آن با بهره گیری از گروه مشارکتی شرکت مهندسی مشاور دارای رتبه یک آغاز شده ودر حال تکمیل است.

وی اضافه کرد: شروع عملیات اجرایی طرح از سال 92 خواهد بود و در مدت پنج سال به مرحله بهره برداری خواهد رسید و با اتمام طرح و بهره برداری از آن یکی از دغدغه های فراروی استان در زمینه تامین آب مورد نیاز مصارف مختلف و جبران افت منابع آبهای زیرزمینی نیز مرتفع خواهد شد.

مطالعه و اجرای طرح های کوچک

دانشجو همچنین گفت: مطالعه و اجرای طرحهای کوچک آبی مشتمل بر احداث ایستگاههای پمپاژ، کانالهای انتقال آب، ساماندهی و زیرگذاری رودخانه ها، اجرای گاردریل در نقاط حادثه خیز کانالها و تغذیه مصنوعی، مطالعات طرح های کوچک آبی بر روی رودخانه های استان از جمله کارهای انجام شده در سالهای اخیر است.

وی اظهارداشت: در زمینه حفاظت کیفی و کمی منابع آبهای زیرزمینی و مطالعات پایه منابع آبی هم اقدامات موثری صورت گرفته که مهمترین آنها انجام تغذیه مصنوعی بیش از 145 میلیون مترمکعب به آبخوان دشت قزوین، تشکیل گروههای گشت و بازرسی در سطح استان برای جلوگیری از حفاری های غیرمجاز، خرید یک هزار و 200 دستگاه کنتور هوشمند جهت نصب بر روی چاهها و کنترل برداشت آب، انسداد 365 حلقه چاه غیرمجاز در استان است.

دانشجو یادآورشد: ایجاد تشکلهای آب بران، تهیه و پخش برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی از طریق صداوسیما و رسانه ها، تعیین حریم منابع آب زیرزمینی، پیاده کردن تمامی نقشه ها و اطلاعات آب استان در سیستم GIS ، تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی در خصوص لزوم صرفه جویی در مصرف آب، تجهیز و توسعه ایستگاههای تبخیرسنجی، برف سنجی، باران سنجی، مطالعات کمی و کیفی منابع آب، آماربرداری سراسری از منابع آب، اندازه گیری و ثبت آمار و اطلاعات ایستگاههای آب و هواشناسی، تهیه گزارش های هیدرولوژی، رسوب، تهیه بیلان منابع آب سطحی و زیرزمینی و گزارش های دوره ای سیلاب هم از دیگر کارهای انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین در خصوص دریافت مجوز تخصیص آب هم گفت: اخذ تخصیص حدود شش میلیون مترمکعب آب مورد نیاز 740 واحد دامی، صنعتی، خدماتی و گلخانه ای با ایجاد زمینه اشتغال برای 21 هزار و 750 نفر و دریافت تخصیص 9 میلیون و 800 هزارمترمکعب برای تامین آب مورد نیاز بخش شرب شهری و روستایی و 25 میلیون مترمکعب از رودخانه شاهرود جهت توسعه باغات زیتون از اهم برنامه های انجام شده در شرکت آب منطقه ای قزوین است.

وی اظهارداشت: میزان تخصیص آب از سد طالقان هم برای شبکه آبیاری دشت قزوین معادل 310 میلیون مترمکعب است که مجوز آن در سال 86 گرفته شده است.

اجرای کلیه مصوبات دور اول و دوم سفر هیئت دولت به استان

دانشجو با اشاره به مصوبات سفر دور اول و دوم رئیس جمهور و هیئت دولت به استان قزوین خاطرنشان کرد: تمامی مصوبات دور اول و دوم سفر اجرا شده است که مطالعات طرح انتقال آب از الموت رود به دشت قزوین، مطالعات طرحهای سد نهب، بالاخانلو، سد بهجت آباد، برمانک و استلج، مطالعات تغذیه مصنوعی دشت قزوین، تامین آب مورد نیاز صنایع و گلخانه ها متناسب با ظرفیت آبی استان، تامین آب مورد نیاز شرب شهرها و روستاها، اجرای کانال 7.5 کیلومتر تاکستان، مطالعات طرح های درازمدت و مبان مدت تامین آب شرب و صنعت استان، مرمت و بازسازی اساسی شبکه آبیاری، مطالعات تامین آب زیرزمینی دشتابی بوئین زهرا به طور کامل اجرایی شده و اقدامات لازم هم برای مصوبات دور سوم انجام شده و در دست اقدام است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین اظهار امیدواری کرد با حمایت وزیر نیرو و تحقق برنامه های پیش بینی شده در شرکت آب منطقه ای قزوین، آب مورد نیاز بخشهای شرب، کشاورزی، صنعت و خدمات تا 20 سال آینده در استان تامین شود.