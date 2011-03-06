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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۱۹

عرضه 570 فناوری در فن بازار ملی کشاورزی و منابع طبیعی

عرضه 570 فناوری در فن بازار ملی کشاورزی و منابع طبیعی

فن بازار ملی کشاورزی و منابع طبیعی کشور روز 16 اسفندماه با عرضه 570 فناوری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین دوره فن بازار ملی کشاورزی و منابع طبیعی کشور روز 16 اسفندماه در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار می شود.

این فن بازار در دو بخش اصلی و جنبی برگزار می شود. بخش اصلی شامل دو قسمت بازار فناوری و توانمندی فناورانه و ارائه خدمات مشاوره ای و بخش جنبی نیز شامل دو قسمت نمایشگاه جنبی محصولات ناشی از فناوریهای نوین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و نیازسنجی صنایع وابسته به بخش کشاورزی و منابع طبیعی است.    

تاکنون پژوهشگران بخش کشاورزی موفق به ارتقا ارزش افزوده محصولات، ایجاد فرصتهای جدید سرمایه گذاری، کارآفرینی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید و ایجاد بنگاههای اقتصادی دانش بنیان شدند و در این فن بازار حدود 570 فناوری به نمایش درخواهد آمد. 

کد مطلب 1267654

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