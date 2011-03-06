پایان جشنواره‌ فیلم 100با امید به آینده جوانان فیلمساز



به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم 100 ثانیه‌ای جمعه شب 13 اسفندماه در سالن اندیشه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

- تیزر جشنواره ساعت 19 روی پرده رفت، در حالی که نیم ساعت از زمان مقرر برای شروع مراسم گذشته بود، سالن اصلی حوزه هنری مملو از جمعیت بود و چهره‌های شاخص سینمایی محمدمهدی عسگرپور مدیر عامل خانه سینما، ابراهیم حاتمی‌کیا، مجید مجیدی، رضا میرکریمی، شهریار بحرانی، محسن علی‌اکبری، محمد پیرهادی وارد سالن می‌شوند.

- پس از پخش سرود ملی و قرائت قرآن کریم، آزاده نامداری و سعید توکلی مجریان مراسم اختتامیه روی سن می‌آیند، پشت تریبونی که برایشان در نظر گرفته شده می‌ایستند و اختتامیه شروع می‌شود.

- حسین ربانی غریبی دبیر جوان جشنواره اولین سخنران مراسم است که به دعوت نامداری روی سن می‌رود، ربانی در چند دقیقه و کوتاه صحبت می‌کند: هدف این جشنواره توجه به سینمای اخلاق است، آن چیزی که حضرت رسول (ص) درباره‌اش فرموده همانا مبعوث شدم برای گسترش مفاهیم اخلاقی. رسالت دین مبین اسلام این است و سینما به عنوان ابزاری موثر می‌تواند گسترش دهنده پیام‌های اخلاقی باشد. دست آنانی را که به ما برای برگزاری این جشنواره کمک کردند می‌بوسم و از رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس حوزه هنری برای این که به ما جوان‌ها اعتماد کردند تشکر می‌کنم.

- دکتر سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی وارد سالن اندیشه حوزه هنری می‌شود و با استقبال گرم کارگردان‌هایی که ردیف اول سالن نشسته‌اند مواجه می‌شود.

- بخش اهدای جوایز هفتمین جشنواره فیلم 100 با معرفی داوران جوان شروع می‌شود، پس از پخش تیزر نقی نعمتی، علی ملاقلی‌پور، شبنم قلی‌خانی و کورش سلیمانی روی سن می‌روند. امیر قادری غایب است و البته پس از چند دقیقه تاخیر روی سن حاضر می‌شود.

- نامداری از داوران جوان می‌خواهد 100 ثانیه برای حضار صحبت کنند، شبنم قلی‌خانی می‌گوید: فیلم کوتاه ساختن کار سختی است، وقتی زمان آن به 100 ثانیه برسد سخت‌تر می‌شود، جوان‌هایی که در این جشنواره شرکت کردند خلاق و هنرمند بودند و امیدوارم موفق باشند.

- علی ملاقلی‌پور مانند پدرش رسول ملاقلی‌پور صریح و صادق حرف می‌زند: من خام‌تر و کم‌تجربه‌تر از آن هستم که بخواهم درباره آثار دیگران داوری کنم، این که در ترکیب هیئت داوران جوان قرار گرفتم را به جسارت تعبیر نکنید و ببخشید اگر جسارت شد. امیدوارم تصمیم جمعی ما مورد قبول باشد.

- در بخش بهترین فیلم داستانی لوح تقدیر، تندیس جشنواره و 15 میلیون ریال به احسان بیگلری برای کارگردانی فیلم "اسباب بازی" تعلق گرفت. فرزین محدث بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون به نمایندگی از بیگلری برای دریافت جایزه روی سن رفت و گفت: از طرف احسان از هیئت داوران تشکر می‌کنم، امیدوارم شب خوب و خوشی داشته باشید.

- جایزه بهترین فیلم انیمیشن شامل لوح تقدیر، تندیس جشنواره به اضافه مبلغ 15 میلیون ریال به نیما میگلی برای انیمیشن "برزونامه" تعلق می‌گیرد. علی ملاقلی‌پور جایزه بهترین فیلم مستند شامل تندیس جشنواره، لوح تقدیر و 15 میلیون ریال را به سیروس زارعی امینی برای "حس پرواز" تقدیم می‌کند.

- پس از اهدای جوایز نوبت به بخش یادمان مهری ودادیان، بازیگر تازه درگذشته سینمای ایران می‌رسد. تیزری روی پرده می‌رود که تصاویری از نقش‌آفرینی‌های این بازیگر را در بردارد و البته بخشی از تصاویر به روزهای پایانی عمر این بازیگر مربوط می‌شود.

- رسول نجفیان، شبنم قلی‌خانی و هما خاکپاش بازیگران تلویزیون و سینما برای اهدای لوح تقدیر جشنواره فیلم 100 به دختر مهری ودادیان روی سن می‌روند و هر کدام چند جمله صحبت می‌کنند. قلی‌خانی می‌گوید: من افتخار همکاری با خانم ودادیان را نداشتم اما ایشان از بازیگران به یادماندنی سینمای ایران بودند.

رسول نجفیان می‌گوید: در چند تجربه در کنار این بانوی هنرمند بودم، به خاطر می‌آورم که اواخر عمر به سختی دیالوگ‌ها را حفظ می‌کردند و این برای بازیگر دشوار است که نتواند دیالوگ‌هایش را در یاد داشته باشد، حتی اگر عاشق حرفه‌اش باشد و رنج مضاعف ببرد. دختر مهری ودادیان که متاثر شده در میان تشویق جمعیت روی سن می‌آید و لوح تقدیر را دریافت می‌کند.

- در این بخش از مراسم، تیزری پخش می‌شود که هیئت انتخاب جشنواره معرفی می‌شوند. اعضای هیئت انتخاب به روی سن می‌آیند: عبدالرضا کاهانی، فضل‌الله شریعت پناهی و بهرام عظیمی. مرجان اشرفی‌زاده که کارگردان مراسم است نمی‌تواند روی سن بیاید، رضا برجی هم غایب است.

-عبدالرضا کاهانی با شوخ طبعی فضای رسمی اختتامیه را تغییر می‌دهد: فستیوال خوبی بود، خوش گذشت، فیلم‌ها را دیدیم و داوری کردیم، امروز هم ماشین آمد دنبالم تا به اختتامیه بیایم، من در جشنواره‌های مختلفی حضور داشته‌ام اما سومین بار است که ماشین دنبالم می‌آید! کاهانی برنده جایزه سوم فیلم داستانی را اعلام می‌کند: لوح تقدیر و 10 میلیون ریال به بیژن اعرابی برای فیلم "آرزوهای از دست رفته" تعلق می‌گیرد.

- بهرام عظیمی دیگر هنرمندی است که با طنز درباره جایگاه هنرمندان در جامعه صحبت می‌کند: هنرمند به واسطه تشویق مردم زنده است، هنرمندی که مردم برایش دست نزنند هنرمند نیست. لوح تقدیر جشنواره فیلم 100 و مبلغ 10 میلیون ریال جایزه نقدی این جشنواره به علی‌اکبر فرشباف برای فیلم "پازل" می‌رسد.

- فضل‌الله شریعت‌پناهی مدیر گروه اجتماعی شبکه سه آرزو می‌کند جشنواره فیلم 100 باز هم ادامه داشته باشد، او جایزه سوم مستند را که شامل لوح تقدیر و 10 میلیون ریال است به زهرا ریاحی برای فیلم "انسان" تقدیم می‌کند.

- قطعه وطن از سالار عقیلی در سالن طنین می‌اندازد و بخش اول مراسم به پایان می‌رسد. گروه موسیقی روی سن می‌روند تا یکی از مهمترین بخش‌های مراسم اختتامیه که تقدیر از چهره‌های شاخص سینمای ایران است برگزار شود.