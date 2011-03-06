مهمترین عناوین روزنامه های صبح یکشنبه کشور

ایران :

عرضه نامحدود کالاهای اساسی با قیمت مناسب

مدیرعامل راه‌آهن خبر داد: راه‌اندازی قطارهای جدید در ایام نوروز

رئیس سازمان حج و زیارت اعلام کرد: اعزام روزانه 5 هزار نفر به عمره مفرده

تفاهم:

وزیر مسکن و شهرسازی: بسته سیاستی مسکن نهایی شد

کاهش قیمت گاز تکذیب شد

تثبیت قیمت‌های جهانی طلا

حذف تدریجی عقود مبادله‌ای با تعیین نرخ سود مشارکتی



جام جم :

طرح‌های جدید برای محاسبه قیمت گاز

حقوق کارمندان 6 درصد افزایش می‌یابد

لاریجانی: رسانه‌ها و نخبگان آیت‌الله طالقانی را به نسل جوان معرفی کنند



جوان:

ورود 50 هزار مزدور اسرائیلی به لیبی برای نجات قذافی

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی اعلام کرد: ماهانه 44500 تومان یارانه سال 90 هر ایرانی

فرمانده نیروی دریایی ارتش اعلام کرد: پاسخ مقتدرانه ناوگروه ایران به رژیم صهیونیستی



حمایت:

رشد 6 درصدی حقوق کارکنان دولت

مردم عربستان خواستار رفتن آل سعود شدند

سه راهکار پیشنهادی رئیس جمهور برای اصلاح وضعیت محیط زیست جهان

پایان چشم انتظاری کارگران؛ 200 هزار کارگر ساختمانی بیمه شدند



خبر:

احتمال تعدیل قیمت گاز خانگی

نماینده اصفهان: تربیت بدنی نمی‌‌خواهد استقلال و پرسپولیس خصوصی شوند

مداخل شاه عربستان برای سرکوب مردم بحرین



خراسان:

جنگ خونین شهری در لیبی شدت گرفت

ابوترابی: جلسه استیضاح وزیر نیرو امروز با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود

بسته سیاستی برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن تقدیم دولت شد



دنیای اقتصاد:

به دنبال مداخله بانک مرکزی اتفاق افتاد؛ برگشت همزمان سکه و دلار

تحلیل رسمی از بودجه 90

نگرانی از تعیین غیراقتصادی نرخ سود بانکی



شرق:

ممبینی ارقام بودجه سال 90 را اعلام کرد: افزایش شش درصدی حقوق کارمندان

نمایندگان مجلس از قوه قضائیه خواستار شدند؛ برخورد با خودسران هتاک به سید حسن خمینی

وزیر کشور خبر داد: پرداخت باقیمانده سهم یارانه مترو و اتوبوس

قذافی اینترنت را در لیبی به طور کامل قطع کرد؛ سرهنگ و خانواده تحت تعقیب اینترپل



فرهیختگان:

تداوم جنایات قذافی علیه مردم لیبی

تاکید رهبر معظم انقلاب بر توصیف روحیه مبارزاتی و معنویت آیت‌الله طالقانی

با انتشار اوراق صکوک اسلامی برای اولین بار؛ نفت ایران پیش فروش می‌شود



قدس:

پیوستن علما به معترضان؛ تظاهرات در عربستان ممنوع شد

وزیر خارجه: گشایشی در روابط ایران و اروپا رخ خواهد داد

وزیر نیرو امروز به پای میز استیضاح می‌رود



کیهان:

جرقه‌های انقلاب به دربار سعودی رسید

هزاران تن تخم مرغ از ترکیه وارد شد

مردم بحرین: تا امیر نرود خیابان‌ها را ترک نمی‌کنیم

موج جدید بارش‌ها از سه‌شنبه پایتخت را فرا می‌گیرد



همشهری:

طرح جدید برای حمایت از مشترکان خانگی؛ قیمت گاز کاهش می‌یابد

جزئیات بودجه 90 تشریح شد؛ کاهش نرخ بیکاری، افزایش حقوق کارمندان

عضو کمیسیون انرژی: استیضاح وزیر نیرو به صلاح نیست

