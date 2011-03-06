تشکیلات والیبال ساحلی از سالنی جدا شود/ نیازمند جوانگرایی هستیم

احمد خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: البته به جداسازی تشکیلات والیبال ساحلی از سالنی نیازی نیست. همین که فعالیت‎های این دو رشته از هم جدا شود و والیبال ساحلی هم بازیکنان خاص خود را داشته باشد، نتیجه بخش خواهد بود.

وی ضمن تاکید بر اینکه والیبال ساحلی از نظر کمیت سال خوبی را پشت سر گذاشت، یادآور شد: امسال 9 اعزام برون مرزی داشتیم و در چند تور آسیایی هم نمایندگان کشورمان جزو سه تیم برتر شدند. در کل روزهای سپری شده از سال جدید را مثبت ارزیابی می‌کنیم اما این برای والیبال ساحلی و رسیدن به نتایج بهتر کافی نیست.

رئیس کمیته والیبال ساحلی فدراسیون والیبال به نیازهای این رشته اشاره کرد و ادامه داد: باید به سمت جوانگرایی حرکت کنیم. البته به تنهایی قادر به انجام این کار نیستیم. مجموعه ورزش و به خصوص باشگاه‌ها باید کمک کنند تا به این سمت حرکت شود.

خجسته تصریح کرد: با یک سرمایه گذاری مختصر می‎توان به والیبال ساحلی کمک کرد. در کل فعالیت در والیبال ساحلی به مراتب از والیبال سالنی راحت‎تر است. فقط به شرطی که باشگاه‎ها سرمایه گذاری لازم را داشته باشند و به سمت جوانگرایی پیش روند.

وی به مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش اشاره کرد و خاطرنشان کرد: صابر هوشمن و بهمن قلی‎پور دو بازیکن لیگ برتری و دسته اولی شرکت کننده در این رقابت‎ها بودند که به خاطر درگیری در تیم‎های باشگاهی خود شرایط اعزامشان به کیش خیلی راحت فراهم نشد. به هر حال باید باشگاه‎های آنها اجازه این اعزام را می‌دادند. کاری که همیشه در والیبال ساحلی انجام می‎شود چون بازیکنان والیبال ساحلی و سالنی یکی هستند.

رئیس کمیته والیبال ساحلی گفت: همه این مشکلات با سرمایه گذاری باشگاه‎ها حل می‎شود. اگر ساحلی‎بازان باید فعالیت مستقل در این رشته داشته باشند و از نظر اقتصادی هم احساس امنیت داشته باشند، زمینه‌های لازم برای فعالیت‌های بهتر فراهم می‌شود.