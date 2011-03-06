افسانه شعبان نژاد نویسنده وشاعر کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر فعالیت‌های یک مجموعه داستان 3 جلدی به نام "قصه‌های کوچک من" و یک مجموعه 6 جلدی شعر کودک را به پایان برده‌ام که مجموعه دوم مدت زیادی است در اختیار ناشر قرار گرفته است.

وی گفت: هر جلد از "قصه‌های کوچک من" شامل 15 داستان بسیار کوتاه برای خردسالان است که هرکتاب این مجموعه در 32 صفحه منتشر می‌شود. مشخصه قصه‌های این مجموعه بسیار کوتاه بودن آن‌هاست. به علاوه سعی کردم برخی قصه‌های مجموعه حالتی موزون و آهنگین داشته و به نوعی جملات آن‌ها با وزن و قافیه باشند.

شعبان‌نژاد ادامه داد: برخی از داستان‌های "قصه‌های کوچک من" در حد 5 سطر هستند و شخصیت‌های داستانی این مجموعه خانواده غول غولی‌ها، خانواده کلاغ‌ها و حیوانات مختلف هستند. کارهای این کتاب انجام شده و تحویل ناشر داده خواهد شد.

این شاعر کودک افزود: اثر دیگری که آماده چاپ دارم، یک مجموعه 6 جلدی شعر کودک است که چند سالی است در دست ناشر است. نشر هنر آبی قرار است کتاب‌های این مجموعه را که هر کدام 24 صفحه هستند، منتشر کند. اشعار این کتاب‌ها بر اساس ترانه‌های فولکلور سروده است.

شاعر مجموعه "هاجستم و واجستم" گفت: هر کتاب این مجموعه شامل 12 شعر است که شعرهای آن بر اساس اشعار و ترانه‌هایی چون "دار دار خبردار"، "بارون میاد جرجر"، "جمجمک برگ خزون"، "آفتاب مهتاب چه رنگه"، "کلاغ پر گنجشک پر"، "الک دولک" و... سروده شده‌اند. این کتاب به تناسب گروه سنی‌ مربوط تصویرگری شده و در انتظار چاپ به سر می‌برد.