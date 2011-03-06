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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۰۵

8 نظامی بریتانیایی در شرق لیبی به دست انقلابیون اسیر شدند

8 نظامی بریتانیایی در شرق لیبی به دست انقلابیون اسیر شدند

هشت سرباز بریتانیایی در حالی که یک دیپلمات ارشد را در منطقه تحت کنترل نیروهای معترض و انقلابی لیبی اسکورت می کردند به اسارت گرفته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ساندی تایمز با اعلام این خبر نوشت: حضور غیر منتظره نیروهای واحد ویژه انگلیس در کنار این دیپلمات خشم رهبران مخالف را که به سربازان دستور داده بودند در یک پایگاه نظامی بمانند برانگیخته است.

ظاهراً این بریتانیایی ها عازم بنغازی در شرق لیبی بودند و دیپلماتی که آنهاد او را اسکورت می کردند در صدد تماس با نیروهای مخالف دولت قذافی بوده است.

این روزنامه می نویسد: نیروهای انقلابی از آن بیم دارند که معمر قذافی بتواند از شواهد دخالت نظامی غربی ها از احساس میهن پرستانه به نفع رژیم خود استفاده کند.

قذافی امروز خواستار دخالت سازمان ملل متحد یا اتحادیه آفریقا برای رسیدگی به ناآرامی ها در این کشور شد.

کد مطلب 1267665

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