چیستی سعادت مهمترین پرسش فلسفه اخلاق است

دکتر علی محمد ساجدی درمورد فلسفه اخلاق و پرسشهایی از آن که برای سامان‎مند کردن زندگی روزمره اهمیت دارند به خبرنگار مهر گفت: فلسفه اخلاق جزو فلسفه‎های مضاف است یعنی فلسفه علم اخلاق، به این معنا که از افق وسیع‏تری به علم اخلاق نگاه می‎کند و علم اخلاق را مورد مطالعه خودش قرار می‎دهد. بنابراین اگر اخلاق را اینگونه بشود تعریف کرد یک تلاش مفهومی برای مبادی تصوری و تصدیقی علم اخلاق است، بنابراین فلسفه اخلاق ناظر به علم اخلاق است.

وی افزود: ما در علم اخلاق رذایل و فضایل اخلاقی را بررسی می‏کنیم یعنی مباحث علم اخلاق که بدنه علم اخلاق را تشکیل می‏دهد عبارتند از فضایل و رذایل اخلاقی اینکه چه کارهایی خوب است چه کارهایی بد است. این کارها در علم اخلاق هم معرفی می‏شوند و هم دستورالعمل برای پیراستن نفس از رذایل و آراستن نفس به فضایل اخلاقی داده می‏شود. اینکه گفته می‎شود این فعل خوب یا بد، افعال خوب را چگونه می‏توانیم در قلوب درونی کنیم تا ملکه اخلاقی شوند و رذایل اخلاقی را چگونه می‏توانیم از بین ببریم تا به رشد برسیم.

این استاد گروه فلسفه دانشگاه شیراز تصریح کرد: آنچه مهم است این است که ما قبل از هرچیزی، بفهمیم خوب و بد چیست، مفهوم خوبی و بدی چیست. مهمترین پرسشی که ما در متن زندگی با آنها روبرو هستیم این است که سعادت و کمال من چیست؟ مفهوم آن کدام است؟ و مصداق سعادت کدامست؟ اینکه سعادت و خوشبختی چیست و مصداق آن کدام است؟ این یک پرسش اساسی در فلسفه اخلاق است که به‌واقع به درد زندگی می‏خورد. زیرا اگر به این پرسش اساسی پاسخ نگوییم، زندگی بی‌هدف می‎شود و قدم از قدم نمی‎توان برداشت و به تکامل و تربیت شخص نمی‏توان پرداخت.

ساجدی درمورد فرااخلاق و ارتباط آن با زندگی عادی مردم همچنین اظهارداشت: این ارتباط یک ارتباط غیرمستقیمی است یعنی تا من ندانم مفاهیم عناوین اخلاقی مثل خوبی و بدی چیست و برمن روشن نشوند آنوقت فعل خوب و بد برایم معنادار نخواهند شد. یعنی که ما آنچه که مستقیم در متن زندگی با آن سروکارداریم اینکه باید چه کار بکنیم و چه کار نباید بکنیم بایدها و نبایدهای اخلاقی اموری هستند که بطورمستقیم درمتن زندگی با آن سروکار داریم. اما یک مقداری در رابطه این بایدها و نبایدها غور بشود رابطه این بایدها و نبایدها با مفهوم خوب و بد سنجیده بشود معلوم می‏شود که ما نیاز به فرااخلاق و فلسفه اخلاق برای گذران زندگی روزمره‏مان داریم. بنابراین تا تبیین درست و منطقی از مفهوم خوب و بد نداشته باشیم نمی‏توانیم افعال خوب و بد را از هم تشخیص بدهیم و این ملاک را فرااخلاق و فلسفه اخلاق به ما می‏دهند.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی درمورد رشد تفکر منسجم و فلسفی اخلاق دردیارمان هم گفت: به نظر می‏رسد درحال رشد و توسعه آن هستیم. اگر نگوییم که به حد کمال خود رسیده است باید بگوییم درمسیری قرار گرفته‏ایم که این دانش در میان ما مسلمانها هم روبه رشد و توسعه و گسترش است. البته در غرب روی این مسائل بیشتر کارشده و از حدود قرن هیجدهم به بعد این دانش درغرب به‌وجود آمد و بطور خیلی منسجم و مستقل از سایر علوم کار خودش را دنبال کرد. بنابراین پیشرفت‎های خوبی از نظر تئوریک در این زمینه پیداکرد. درفلسفه اسلام ، فلسفه اخلاق ریشه در دو علم کلام و علم اصول دارد و مباحثی مثل حسن و قبح اخلاقی و الزامات اخلاقی اینها در علم اصول مطرح است منتها در عصر اخیر سعی شده که بنوعی فلسفه اخلاق از علوم دیگر جداسازی شود.

ساجدی در پایان یادآورشد: کارهای خوبی در این زمینه در کشور صورت گرفته است.آیت الله مصباح کتابهای زیادی دراین خصوص دارد و قبل از او هم شهید مطهری کتابهایی در این زمینه تألیف کردند. دیگرانی هم مثل علامه جعفری دراین زمینه قلم زدند. می‏شود گفت که قدمهایی برداشته شده و ضرورت دارد این علم بعنوان علم مستقل تدوین شود. آیت‌الله صادق لاریجانی نیز کارهایی در این باره انجام داده‏اند ولی هنوز جای کار کردن بسیار زیاد است.