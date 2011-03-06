مازندران عضو اصلی شورای سیاستگذاری والیبال کشور شد

معصومه قلی زاده به مهر گفت: با عضویت مازندران در این شورا، این استان از این پس در تصمیم گیریهای کلان والیبال کشورحق رای خواهد داشت.

وی افزود: با عضویت یک نماینده از مازندران که رئیس هیئت والیبال استان در شورای سیاستگذاری خواهد بود، می‌توان برای گرفتن حق و حقوق تیم های مازندرانی رایزنی و از آنان حمایت قاطع و کامل داشت.

رئیس هیئت والیبال مازندران یادآور شد: متاسفانه پیش ازاین هیئت استان، حتی حق دخالت در دفاع از برخی حق و حقوق ها در سازمان لیگ فدراسیون نداشت.

قلی زاده، به حضور هفت تیم از مازندران امسال در رده های مختلف مسابقات لیگ های برتر، دسته یک و زیرگروه باشگاه های کشور خبرداد و تصریح کرد: این آمار نسبت به سایر استان‌ها، یک رکورد خوبی محسوب می‌شود.

وی، حضور در سطح اول والیبال کشوری را نیازمند حمایت همه جانبه مسئولان ارشد استان دانست و گفت: مسئولان استانی باید درحد توان خود، به لحاظ مالی وهدایت حامیان مالی به سمت رشته پرطرفدار والیبال پیشگام شوند.

رئیس هیئت والبیال مازندران با تاکید براینکه این استان توانمندی بالایی در رشته والیبال در کشور دارد، تصریح کرد: حضور پایدار حامیان مالی بخش خصوصی از تیم های مازندران در لیگ برتر والیبال باشگاه های کشورهمواره از خواسته های جدی والیبال دوستان مازندرانی است.