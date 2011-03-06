تبدیل برخی کانتینرها به پایگاههای انتقال خون در سال 90

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و پنجمین جلسه شورای عالی سازمان انتقال خون ایران برای تصویب برنامه‌های سال 90 این سازمان در دفتر وزیر بهداشت و با حضور تمامی اعضای شورای عالی سازمان انتقال خون برگزار شد.

دکتر حسن ابوالقاسمی، مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با ارائه گزارشی از وضعیت سازمان انتقال خون در سالهای 89 و 90، گفت: از مجموع اعتبارات سال جاری 80 درصد آن به سازمان انتقال خون اختصاص یافت در حالی که در این سال افزایش خونگیری 6/4 درصد و اهدای مستمر خون 2.5 درصد افزایش یافته و تعداد مراجعان به پایگاههای انتقال خون 7 درصد در این سال افزایش یافت.

وی با اعلام اینکه اعتبارات هزینه‌ای سازمان انتقال خون در بخش اعتبارات تملک داراییها در سال 90، 12 درصد و اعتبارات سرمایه‌ای 18 درصد افزایش یافته است، افزود: باید تلاش کنیم این اعتبار به طور کامل به سازمان انتقال خون اختصاص یابد تا در روند اجرایی کارها اختلال وارد نسازد.

ابوالقاسمی ادامه داد: با توجه به اینکه مراکز شیمی درمانی و جراحی بخش زیادی از خون تهیه شده سازمان را مصرف می‌کنند باید در سال 90 تلاش کنیم تا آمار خون اهدایی را بالا ببریم.

وی با اشاره به اینکه سازمان انتقال خون از سال 84 موفق شده آمار افزایش خون را 25 درصد افزایش دهد، گفت: در کشورهای توسعه یافته این افزایش نهایتا یک درصد بوده و در آمریکا این رقم ثابت مانده است.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، بهترین استان از نظر خون‌دهی را سیستان و بلوچستان معرفی کرد و اظهار داشت: 60 درصد خون اهدایی در این استان با وجود دو هزار و 500 بیمار تالاسمی در خود استان مصرف می‌شود.

ابوالقاسمی از ارسال صد اتومبیل مخصوص خونگیری برای استانهای کشور طی دوسال گذشته خبر داد و افزود: در کل طی چند سال گذشته 32 میلیارد تومان برای تجهیز سیستم اتوماسیون سازمان انتقال خون اعتبار هزینه کرده‌ایم.

وی مجموع پایگاههای انتقال خون کشور در حال حاضر را 226 پایگاه ذکر کرد و گفت: 82 پایگاه از سال 84 به این طرف ساخته شده و تبدیل برخی کانتینرها به پایگاه در جهت تحقق شعار عدالت در سلامت بخش دیگری از اقدامات سازمان انتقال خون بوده است.

ابوالقاسمی افزود: 30 درصد پایگاههای انتقال خون در دولت دهم راه‌اندازی شده و هم اکنون 11 پایگاه آماده بهره‌برداری است که برای تکمیل آنها 10 میلیارد ریال اعتبار لازم است.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با اعلام اینکه 16 هزار از 18 هزار و 700 بیمار تالاسمی کشور یک چهارم خون تولیدی سازمان انتقال خون معادل 450 هزار واحد خون مصرف می‌کنند، اظهار داشت: خون این بیماران به صورت فیلتر شده تحویل آنان می‌شود که هزینه فیلتر این مقدار خون سالانه 15 درصد کل اعتبارات سازمان را مصرف می‌کند.

پایلوت تست بیماری HTLV1 در 10 استان کشور، توزیع دستگاههای پلاسما فرز در همه استانها، بهره‌برداری از دستگاههای اشعه وگسترش طرح هموویژلانس در مراکز درماین بخش دیگری از مصوبات بیست و پنجمین نشست شورای عالی سازمان انتقال خون بود.