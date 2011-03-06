53 نیروی حافظ صلح در سومالی کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در درگیریهایی که از حدود دوهفته قبل در سومالی شروع شده دستکم 53 نفر از نیروهای حافظ صلح که توسط اتحادیه آفریقا به این کشور اعزام شده بودند کشته شده اند.

به گفته برخی مقامات سومالی، تعداد کشته شدگان مطمئنا بیشتر از آمار اعلام شده است اما به دلیل شرایط خاص حاکم بر "بروندی" که یکی از تامین کنندگان اصلی نیروهای حافظ صلح اتحادیه آفریقا مسحوب می شود از اعلام دقیق شمار کشته شدگان پرهیز می شود.

به نوشته این خبرگزاری، محل اصلی درگیری نیروهای حافظ صلح با شبه نظامیان که اصلی ترین گروه آن را الشباب تشکیل می دهد در جنوب و مرکز سومالی بوده است.

گفته می شود الشباب سیستمی همانند طالبان در مناطقی از سومالی که در اختیار دارد به راه انداخته و قوانین و مجازاتهای خود را در این مناطق اجرا می کند.