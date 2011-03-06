به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه تهران علیرغم اینکه از امسال آزمون مجازی دانشگاهها در دوره کارشناسی ارشد به صورت سراسری و همزمان با آزمون کارشناسی ارشد سال 90 توسط سازمان سنجش برگزار شد، اعلام کرده بود برای برگزاری آزمون مجازی کارشناسی ارشد به صورت جداگانه مجوز دارد و می تواند نسبت به برگزاری و پذیرش در این آزمون اقدام کند.

این دانشگاه آزمون مجازی کارشناسی ارشد خود را 21 بهمن ماه برگزار و اعلام کرد نتایج مرحله اول آزمون 30 بهمن اعلام می شود اما تا روز چهارشنبه 11 اسفند اعلام نتایج به تعویق افتاد و در این تاریخ نیز معاونت آموزشی دانشگاه طی اطلاعیه ای از لغو پذیرش دانشجو در این آزمون خبر داد.

دلیل لغو پذیرش در دوره های مجازی کارشناسی ارشد به رغم برگزاری آزمون و شرکت حدود چهار هزار داوطلب در آن توسط دانشگاه تهران به حد نصاب نرسیدن ظرفیت ها اعلام شد این در حالی است که اختلاف در ظرفیت پذیرش از سوی دانشکده ها و اعلام همزمان ظرفیت دانشکده ها به سازمان سنجش برای آزمون ارشد سراسری این سازمان نیز برخی دلایل برای لغو پذیرش از سوی دانشگاه مطرح شده است.

به گزارش مهر، داوطلبان آزمون دانشگاه تهران برای شرکت و ثبت نام در این آزمون مجاز بودند در سه رشته شرکت کنند. هزینه ثبت نام در هر رشته برابر 80 هزار تومان، در دو رشته 160 هزار تومان و در سه رشته 240 هزار تومان اعلام شده بود و داوطلبان برای ثبت نام باید این مبالغ را پرداخت می کردند این در حالی است که با لغو پذیرش دانشگاه، تاکنون درباره بازگرداندن هزینه ثبت نام به داوطلبان اطلاعیه ای توسط دانشگاه تهران صادر نشده است.



