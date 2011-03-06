130روستای آمل گاز دار شدند

مرتضی تیرملک به مهر گفت: از 343 روستای شهرستان آمل حدود 239 روستا قابلیت گازرسانی دارد که تاکنون اهالی 130 روستای این شهرستان ازمزایای گاز طبیعی بهره مند شدند.

وی با اشاره به اینکه در یک ماه گذشته، گازرسانی به 24 روستای شهرستان آمل انجام شد، اضافه کرد: درمجموع هم اکنون 43 درصد جمعیت روستایی شهرستان آمل از مزایای گاز طبیعی برخوردارشدند.

معاون بهره برداری شرکت گازمازندران با اشاره به اینکه گاز رسانی به شهردابودشت و36 روستای دیگر شهرستان آمل هم اکنون درحال اجرا است، تصریح کرد: برای 73 روستای دیگر شهرستان آمل هم با استفاده از تسهیلات بانکی به ارزش بیش از 300 میلیارد ریال برنامه ریزی شده که با اختصاص این اعتبار گازرسانی به این روستاها تا سال 91 محقق خواهد شد.

تیرملک اضافه کرد: پیش بینی می شود با افتتاح طرح های درحال اجرای گازرسانی به شهرستان آمل، درصد روستاهای آمل از مزایای گازطبیعی به حدود 60 درصد افزایش یابد.

وی همچنین از برنامه های شرکت گازمازندران برای تامین گاز پایدار درشهرستان آمل اشاره کرد و ادامه داد: برای اطمینان بیشتر فشار گاز خطوط انتقالی آمل، از محورهای قدیم بابل به آمل، جاده چمستان و جاده جدید بابل به آمل طرح های قابل توجیهی درحال اجرا است.

معاون بهره برداری شرکت گازمازندران یادآورشد: هم اکنون همه ساکنان شهری آمل از مزایای گاز طبیعی بهره مند هستند.

شهرستان آمل حدود 370هزار نفر جمعیت دارد.