حال عمومی ایرج افشار رضایتبخش نیست/ اهالی فرهنگ بر بالین استاد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج افشار پژوهشگر برجسته حوزه ایرانشناسی و مولف و مصحح آثار متعدد در این زمینه از سه روز پیش و به دلیل نوعی بیماری خونی که به قلب و ریه او آسیب وارده کرده است، در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان جم تهران بستری است.

از زمان انتشار خبر بستری شدن استاد افشار در بیمارستان بسیاری از اهالی فرهنگ، دانشجویان و دوستان و نزدیکان او با مراجعه به بیمارستان جم تلاش او را از پشت شیشه‌های بخش آی سی یو ملاقات کنند.

علی دهباشی مدیرمسئول "بخارا" که بسیاری از مقالات ایرج افشار در این نشریه چاپ شده است، در این باره به خبرنگار مهر گفت: در چند روز گذشته بسیاری از استادان انشگاه و متخصصین حوزه فرهنگ، نویسندگان و نیز دانشجویان ایرج افشار از او عیادت کرده‌اند.

به گفته وی در این مدت جلال ستاری، محمدرضا شفیعی کدکنی، مصطفی محقق داماد، محمد ابراهیم باستانی پاریزی، رسول جعفریان، ژاله آموزگار، کاوه بیات، سیدکاظم موسوی بجنوردی، مجید مهران، سیدابراهیم تیموری، ایرج پارسی‌نژاد، صادق سجادی، محمد اسلامی، جمعی از استادان دپارتمان تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و نیز دانشجویان و همچنین ناشران آثار ایرج افشار با حضور در بیمارستان جم جویای حال او شده‌اند.

در همین حال محمدافشین وفایی پژوهشگر حوزه تاریخ و ادبیات و از دانشجویان استاد که در روزهای اخیر چندین بار به عیادت او رفته است، درباره وضعیت جسمانی افشار به خبرنگار مهر، گفت: آقای افشار در حال حاضر حالت نیمه هوشیار دارد و نسبت به روز جمعه یکی دو درصد بهتر شده است.

به گفته وی استاد افشار در حال حاضر قادر به شناخت اطرافیان و نزدیکانش از جمله پسرهایش که به تازگی از آمریکا به ایران بازگشته‌اند، هست اما به دلیل ضعف قوای جسمانی امکان حرکت و بلند شدن از روی تخت بیمارستان را ندارد.