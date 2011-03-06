جزئیات هواپیمای ایران 140/ هواپیمای ایران 140 در خطوط هوایی کشور

مهندس محمد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، هواپیمای ایران 140 را از جمله هواپیماهای پیشرفته توصیف کرد و افزود: این هواپیما، هواپیمای کوتاه برد منطقه ای است که دارای دو موتور ملخ دار است و برای مسافتهای کوتاه طراحی و ساخته شده است.

وی ظرفیت این هواپیما را 52 مسافر ذکر کرد و گفت: این هواپیما 52 مسافر را با سرعت 500 کیلومتر در ساعت جا به جا می کند.

معاون امور صنایع و تحقیقات وزارت دفاع ادامه داد: هواپیمای ایران 140 می تواند یک تا یک ساعت و نیم پرواز کند و می تواند بیش از 40 فرودگاهی که در روز، ماه و یا سال به دلیل عدم هواپیما پرواز ندارد را فعال کند.

وی با اشاره به مزایای این هواپیماهای سبک خاطرنشان کرد: در دنیا در بخش هوانوردی تلاش می شود با عرضه فراوان و ظرفیت کم خدمات را ارائه کنند. به این ترتیب می توانند با فرکانس بالا ساعت به ساعت میان چند شهرها پرواز کنند و مسافران را جا به جا کنند.

اسلامی با تاکید بر اینکه این وضعیت در کشور ما برعکس است اضافه کرد: در بخش هوانواردی کشور بیشتر سعی می شود که با ظرفیت بالا و فرکانس پایین خدمات لازم را ارائه کنند به گونه ای که در مسیر یک ساعته هواپیمایی با ظرفیت 150 نفر با زمان پروازی سه روز در میان اقدام به جابجایی مسافران می شود در حالی که می توان با جایگزین کردن هواپیماهای سبک این خلا را پر کرد.

معاون امور صنایع و تحقیقات وزارت دفاع با تاکید بر اینکه در حال حاضر هواپیمای بومی ایران 140 در خط هوایی تهران-اصفهان قرار گرفته است یادآور شد: طبق برنامه ریزیها قرار است این هواپیمای سبک در برنامه پروازی سایر شهرها گنجانده می شود.