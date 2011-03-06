معاون پژوهشی وزیر علوم در گفتگو با مهر مطرح کرد: هشدار درباره جاسوسی از طریق پژوهش/ اساتید مراقب دعوت خارجیها باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات به تازگی اعلام کرده است "سرویسهای جاسوسی با برقراری کردن ارتباطات فامیلی، دوستی و علمی و پژوهشی راههای نفود در آدمهای مختلف را پیدا میکنند." به این ترتیب وزیر اطلاعات خطاب به فعالان علمی و اعضای هیئت علمی کشورمان هشدار داده است.
محمد مهدی نژاد نوری معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با خبرنگار مهر ابعاد هشدار وزیر اطلاعات و برخی پردههای متصور برای جاسوسی از طریق روابط علمی و پژوهشی را شکافت و به اعضای هیئت علمی دانشگاهها هشدار داد تا نسبت به دعوتهایی که از خارج کشور با رنگ و لعاب علمی از آنها میشود دقت کنند.
محمد مهدینژاد نوری در این باره یادآور شد: "جاسوسی از طریق روابط علمی و پژوهشی چیزی نیست که سرویسهای جاسوسی بخواهند به طور آشکار انجام دهند بلکه به شکل پنهان و با لایههای مختلف این کار را انجام میدهند."
وی افزود: "بعضا برای برخی اساتید از خارج کشور دعوتنامه میآید یا از خارج کشور به آنها میگویند که به شما گرنت میدهیم یا از خارج کشور به آنها میگویند به فرصت مطالعاتی بیایید، ما همه هزینهها را تأمین میکنیم."
معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم خاطرنشان کرد: "نمیگویم همه موارد ولی حتما برخی موارد از این دعوتها و پیشنهادها همین نمونههای صدقی است که وزیر اطلاعات درباره جاسوسی از طریق روابط علمی و پژوهشی گفته است."
وی افزود: "ممکن است در جریان جاسوسی از طریق روابط پژوهشی، شخصیت علمی یا عضو هیئت علمیمان را به خارج از کشور دعوت کنند و در آنجا کاملا تخلیه اطلاعاتی کنند، سپس با دادن یک مقدار پول ناچیز وی را شرمنده خود کنند. سرانجام هم فرد را در وضعیتی قرار دهند که وقتی به ایران برمیگردد دائما در ارتباط با آنجا نظر آنها را رعایت کند."
مهدی نژاد نوری تأکید کرد: "این یک هشدار به اعضای هیئت علمی دانشگاهها است که نسبت به دعوتهایی که از آنها میشود دقت کنند."
وی با بیان اینکه یکی از محورهای جدی دشمن در برخورد با جمهوری اسلامی ایران بحثهای علمی است به مهر گفت: "دشمن نشان داده که چند سناریو در دستور کار دارد، یکی اینکه نگذارد ایران به اهداف علمی خود برسد. دیگر اینکه اگر فردی یک نیروی قوی علمی بود جذب خودش کند و اگر نتوانست جذب کند، مانند شهید علیمحمدی یا شهید شهریاری آنها را به شکل فیزیکی حذف کند."
معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم در پاسخ به اینکه آیا بیگانگان به شهید علیمحمدی و شهید شهریاری پیشنهاد همکاری داده بودند؟ گفت: "نیروهایی مانند شهید علیمحمدی و شهید شهریاری اهل پیشنهاد نیستند. وقتی دشمن ببینند طرف اهل پیشنهاد نیست اما یک نیروی موثر است، سعی میکند عرصه را بر آنها تنگ کند یا یک طوری حذفشان کند."
نظر شما