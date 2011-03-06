به گزارش خبرگزاری مهر، میلان در چارچوب هفته بیست و هشتم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا با نتیجه یک بر صفر در ورزشگاه المپیکوی شهر تورین مقابل یوونتوس به پیروزی رسید.

گنارو گتوسو در دقیقه 68 تک گل دیدار را به ثمر رساند. این اولین گل گتوسو در سه سال گذشته رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا بود.

هفته بیست و هشتم رقابت‌های سری آ امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* سامپدوریا - سسنا

* بولونیا - کالیاری

* کیه‌وو - پارما

* اینتر - جنوآ

* اودینزه - باری

* ناپولی - برشا

* فیورنتینا - کاتانیا

* لاتزیو - پالرمو