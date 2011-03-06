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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۱۴

هفته بیست و هشتم سری آ /

میلان با شکست یوونتوس به قهرمانی نزدیک‌تر شد

میلان با شکست یوونتوس به قهرمانی نزدیک‌تر شد

تیم فوتبال میلان با برتری مقابل یوونتوس یک گام دیگر به قهرمانی فصل جاری رقابت‌های سری آ باشگاه‌های ایتالیا نزدیک‌تر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میلان در چارچوب هفته بیست و هشتم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا با نتیجه یک بر صفر در ورزشگاه المپیکوی شهر تورین مقابل یوونتوس به پیروزی رسید.

گنارو گتوسو در دقیقه 68 تک گل دیدار را به ثمر رساند. این اولین گل گتوسو در سه سال گذشته رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا بود.

هفته بیست و هشتم رقابت‌های سری آ امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* سامپدوریا - سسنا
* بولونیا - کالیاری
* کیه‌وو - پارما
* اینتر - جنوآ
* اودینزه - باری
* ناپولی - برشا
* فیورنتینا - کاتانیا
* لاتزیو - پالرمو

جدول رده بندی:
1- میلان 61 امتیاز (یک بازی بیشتر)
2- اینتر 53 امتیاز
3- ناپولی 52 امتیاز
4- لاتزیو 48 امتیاز
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7- یوونتوس 41 امتیاز (یک بازی بیشتر)
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18- سسنا 25 امتیاز
19- برشا 24 امتیاز
20- باری 16 امتیاز
کد مطلب 1267689

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